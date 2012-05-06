افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران به 15 مترمربع تا پایان امسال

به گزارش خبرنگارمهر، علی محمد مختاری روز یکشنبه در نشست خبری گفت: در نمایشگاه امسال گل و گیاه 246 تولید کننده داخلی و 71 شرکت خارجی از کشورهای نروژ ، مالزی ، ارمنستان ، استونی ، جمهوری چک ، ترکیه ، نیوزلند ، اسلواکی ،آلمان ، اسپانیا ، ایتالیا ، ژاپن ، سریلانکا، فرانسه ، فنلاند ، کانادا ، مصر ، هلند ، هند و روسیه حضور دارند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 15 هزار متر مربع سرپوشیده و 4 هزار متر مربع در محوطه بیرونی در محل نمایشگاه های دائم شهرداری تهران از دوشنبه 18تا جمعه 22 اردیبهشت در بوستان گفتگو برگزار می شود.

مختاری افزود: در این نمایشگاه تنها پس از مراسم اختتامیه که ساعت 16 روز جمعه است، گل و گیاه به شهروندان عرضه می شود و پیش از آن شهروندان تنها امکان دیدن از نمایشگاه را دارند.

مختاری از برنامه ریزی این سازمان برای افزایش سرانه فضای سبز در سال 91 خبر داد و گفت: در حال حاضر سرانه 14 متر مربع است که تا پایان سال 91 به 15 متر مربع برای هر شهروند می رسد.

به گفته وی ایده آل سرانه برای شهر تهران 25 متر مربع است و در مناطقی مانند منطقه 7، 11، 10 و 17 به علت بافت فشرده فضای سبز بسیار کم است که با طرح هایی که شهرداری برای تجمیع بافت های فرسوده و تبدیل آن به بوستان و فضای سبز دارد این مشکل برطرف خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به توجه شورای شهر تهران به محیط زیست شهروندان تهرانی گفت: در بودجه سال 91 اعتبار ایجاد کمربند سبز تهران دو برابر شده و همچنین اعتبار توسعه و نگهداری فضای سبز شهر تهران 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مختاری در ادامه از برنامه ریزی این سازمان برای غرس 34 میلیون درختچه همزمان با 34 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: با توجه به عظمت اجرای این طرح حتما از مشارکت شهروندان تهرانی بهره خواهیم برد.

وی همچنین از افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران با اجرای فضای سبز بدنه بزرگراه امام علی(ع) خبر داد و گفت: همزمان با اجرای عملیات عمرانی این بزرگراه در مناطق باقی مانده، فضای سبز آن هم که شامل 50 کیلومتر می شود اجرا خواهد شد.

مختاری در ادامه از تشکیل ستاد فضای سبز عمومی در شهر تهران با حضور اساتید تراز اول خبر داد و گفت: با توجه به هزینه هنگفت تامین زمین برای ایجاد فضای سبز در تهران تصمیم گرفتیم از فضاهای بلا استفاده مانند فضای عمودی ساختمان ها نیز استفاده کنیم و تا کنون در 153 ساختمان به صورت پایلوت انجام شده است.

به گفته مختاری مشکل تامین آب برای این فضای سبز از دیگر مشکلات این طرح است که با استفاده از لوله کشی های آب خام خیابان های اصلی این مشکل نیز برطرف و طرح به راحتی در تمامی مناطق شهر تهران اجرا خواهد شد.

وی در ادامه از احداث 120 پارک محلی ، منطقه ای و فرامنطقه ای طی سال جاری در شهر تهران خبر داد.