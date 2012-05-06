به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی در دهمین اجلاس مدیران حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور که صبح یکشنبه در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد، در سخنانی راه طلاب حوزههای علمیه خواهران را همان راه انبیا دانست.
وی نکته اساسی در راه مدیران واحدهای حوزوی خواهران را در آن دانست که بدانند چه مسائلی باعث نزدیک شدن و چه مسائلی موجب دور شدن آنان از راه انبیا میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه گفت: باید توجه داشته باشیم که در مسائل شخصی و اجتماعی امانتی در دست داریم که آن را به سلامت به مقصد برسانیم.
وی لازمه این کار را زیر نظر داشتن تمام اعمال از سوی مدیران برشمرد و یادآور شد: قصد ما در حوزههای علمیه خواهران این نیست که یک نظام مدرکی ایجاد کنیم و افراد مدرک به دست را وارد جامعه کنیم.
حجتالاسلام جمشیدی با اشاره به اینکه در نظام آموزشی فعلی حوزه، طلاب حدود پنج سال در تعامل با مدیران و استادان حوزههای علمیه خواهران هستند، اظهار داشت: باید از این فرصت برای اصلاح رفتارها استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه حوزههای علمیه در طول تاریخ با محدودیتها و تحقیرهایی مواجه بودهاند، افزود: با وجود این محدودیتها، حوزههای علمیه توانستهاند پرچم تشیع را در اوج نگه دارند. این کار ناشی از شناسایی هدف، یقین یافتن به هدف و برنامهریزی برای رسیدن به هدف است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به سختیهای راه سربازی امام زمان(عج) یادآور شد: همیشه نباید از سربازی امام زمان(عج)، سرداری آن را انتخاب نکنیم، ابتدا خود به این موضوع توجه کنیم و سپس به دیگران این موضوع را منتقل کنیم.
وی گفت: اگر حوزههای علمیه هیچ کاری نکنند اما انسانهایی بسازند که مدل باشند و مردم آنها را ببینند و بفهمند که مثل خودشان هستند، اما به آلودگیهای دنیوی آلوده نمیشوند، کار بزرگی کردهاند.
حجتالاسلام جمشیدی با اشاره به سئوالات متعدد در مورد نظام آموزشی حوزههای علمیه خواهران، گفت: اجلاس مدیران حوزههای علمیه خواهران به منظور آن برگزار شده است که نظام آموزشی از سوی مدیران حوزوی مورد نقد، ارزیابی و بازبینی قرار گیرد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به راهاندازی مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران گفت: با راهاندازی این مدیریتها کارهایی که امکان واگذاری داشته باشد را به مدیریتهای استانی واگذار میکنیم اما این دلیل نمیشود که مدیریتهای استانی خود فربه شوند و موجب کمتحرک شدن مدیریت شوند.
وی افزود: مدیریتهای استانی نقش واسط و بازوهای ستاد مرکز را انجام میدهند و باید امور اجرایی تا حد امکان به مدارس علمیه واگذار شود.
حجتالاسلام جمشیدی ویژگی اصلی حوزههای علمیه خواهران را انجام کارهای زیاد با توان اندک دانست و اضافه کرد: ستاد مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران باید توان کارشناسی و هدایت خود را حفظ کند.
وی با بیان اینکه گاهی از اوقات چند کار از سوی یک نفر قابل انجام است، یادآور شد: مدیران مدارس علمیه باید با برنامهریزی و مشورت سایرین، طلاب را در کار به مشارکت بگیرید.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه نظامهای مختلف فرهنگی پژوهشی، مدیریتی و ... در حوزههای علمیه خواهران در حال اجرا است، گفت: باید به تدریج بر اساس اصل حفظ، ترمیم و بالندگی میراث نظام آموزشی حوزه را حفظ کنیم، آن را ترمیم کنیم و موجب بالندگی نظام آموزشی حوزه شویم.
وی با بیان اینکه نباید از مدیریت تحول در حوزههای علمیه که به صراحت از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، غافل شویم، اظهار داشت: تحول در حوزههای علمیه خواهران به این معنا است که حوزههای علمیه اثرگذار باشند و پاسخگوی نیازهای خواهران و جامعه اسلامی و غیر اسلامی باشند.
وی گفت: امروز ظرفیت حوزههای علمیه خواهران به گونهای است که اگر آن را نادیده بگیریم ظلمی بزرگ است، نقشی که خواهران طلبه در اثرگذاری و انتقال فرهنگ اسلام دارند، قابل انکار نیست.
وی با بیان اینکه خواهران طلبه باید سازماندهی شده وارد عرصه پاسخگویی به شبهات شوند، اظهار داشت: در حال شکل دادن مقاطع بالاتر در حوزههای علمیه خواهران هستیم که همکاری مدیران مدارس علمیه خواهران در این راه میتواند بسیار کارآمد باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور با تأکید بر اینکه نباید از مدیریت تحول در حوزههای علمیه غافل شویم، گفت: تحول در حوزههای علمیه خواهران به این معنا است که حوزههای علمیه اثرگذار باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی در دهمین اجلاس مدیران حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور که صبح یکشنبه در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد، در سخنانی راه طلاب حوزههای علمیه خواهران را همان راه انبیا دانست.
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