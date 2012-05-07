  1. دانشگاه و فناوری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۳۸

بازیافت با انرژی خورشیدی/

یک سطل زباله هوشمند که پیام تخلیه ارسال می‌کند

یک سطل زباله هوشمند که پیام تخلیه ارسال می‌کند

دانشگاه واشنتگتن با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته سطل زباله‌هایی را در فضای دانشگاه قرار داده‌اند که از انرژی خورشیدی برای بازیافت استفاده کرده و با یک پیام از طریق شبکه ارتباطی بی‌سیم بخش مرتبط در دانشگاه را از زمان خالی شدن مطلع می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصب سطلهای زباله جدید دانشگاه واشنگتن می تواند از اتلاف انرژی قابل توجه برای بازیافت، کمپوست و تخلیه زباله ها جلوگیری کند، چرا که این سطلها تنها زمانی خالی می شوند که پر شده باشند و با ارسال یک پیام بخش مرتبط در دانشگاه را از پربودن سطلها مطلع می کنند.

سال گذشته دانشگاه واشنگتن به مشکل بزرگ ضایعات و زباله ها در فضای دانشگاه پی برد و پس از بررسیهای انجام شده مشخص شد که برای نمونه محتویات یک سطل در این دانشگاه تا 61 درصد قابل بازیافت است.

 

دانشگاه برای اطمینان از این که این زباله های قابل بازیافت هدر نمی روند تصمیم گرفت با یک راه حل پیشرفته در قالب سطل های زباله هوشمند که با انرژی خورشیدی تغذیه می شوند زباله های را جمع کرده به دو گروه قابل بازیافت و قابل کمپوست تقسیم کرده و با استفاده از یک شبکه بی سیم زمان خالی کردن آنها را به بخش مربوط اطلاع دهند.

کمپوست کردن شاید قدیمیترین روش بازیافت باشد. کمپوست ترکیبی از ضایعات مواد خوراکی و زباله‌هایی است که از طریق تجزیه هوازی به خاک سیاه و سفید غنی دگرگون شده است. فرآیند کمپوست بسیار ساده است و توسط افراد با تجربه در خانه‌های خود، کشاورزان در زمین‌های کشاورزی و به شکل صنعتی نیز انجام می شود.

براساس گزارش کلین تکنیکو، این سطلهای هوشمند خورشیدی زمانی که پر می شوند پیامی به واحد بازیافت و ضایعات جامد دانشگاه ارسال می کنند.

علاوه بر این، این سطلهای هوشمند زباله ها را تا حدی فشرده می کند که فضای آنها تا 500 درصد برای زباله بیشتر افزایش می دهد.

کد مطلب 1595105

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    نظرات

    • سارا آزادی IR ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
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      پاسخ
      کاش خیرین به جای مدرسه سازی زمین سازی کنند و کارخانه بازیافت را در هر شهری بسازند ؟

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