قهرمانان پارالمپیک نباید فراموش شوند

عنایت الله بخارایی در کنار دو مدال طلای در رشته تیراندای که در پارالمپیک های 1996 آتلانتا و 2000 سیدنی کسب کرده، تعداد زیادی مدال طلا هم در رقابت های جهانی از جمله آلمان، دانمارک و انگلستان کسب کرده است.
بخارایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص همایش مدال آوران گفت: این خیلی خوب است که کمیته پارالمپیک اقدام به برپایی چنین همایش هایی می کند. بعضی از ورزشکاران مدت زمان زیادی از مدال آوریشان گذشته و خوب نیست که فراموش شوند.
پرچمدار پارالمپیک 2004 آتن در ادامه گفت: این همایش ها باعث می شود که قهرمانان فراموش نشوند و همدیگر را ببینند و دیدار تازه کنند. آنهایی که سنی ازشان گذشته و توان این را ندارند که در میدان های ورزشی حضور پیدا کنند.
بخارایی حضور نیافتن در پارالمپیک پکن را یکی از بداقبالی های زندگی حرفه ای خود برشمرد و گفت: قرار بود که در پارالمپیک پکن شرکت کنم اما از پله هواپیما سقوط کردم و پایم دچار شکستگی شد. من چهار ماه درگیر این شکستگی بودم و این را یک بداقبالی برای خودم می دانم.
وی که اهل شهرستان اقلید است گفت: ما نزدیک به 300 کیلومتر با شیراز فاصله داریم و برای همین نمی توانم به دلیل بعد مسافت، در عرصه ورزش و مربیگری فعالیت کنم. با این حال افتخار می کنم که در عمر 15 ساله حرفه ای خود در رشته تیراندازی که از استوک مندویل انگلستان آن را آغاز کردم، در خدمت ورزش کشورم بودم.
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