قهرمانان پارالمپیک نباید فراموش شوند

عنایت الله بخارایی در کنار دو مدال طلای در رشته تیراندای که در پارالمپیک های 1996 آتلانتا و 2000 سیدنی کسب کرده، تعداد زیادی مدال طلا هم در رقابت های جهانی از جمله آلمان، دانمارک و انگلستان کسب کرده است.



بخارایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص همایش مدال آوران گفت: این خیلی خوب است که کمیته پارالمپیک اقدام به برپایی چنین همایش هایی می کند. بعضی از ورزشکاران مدت زمان زیادی از مدال آوریشان گذشته و خوب نیست که فراموش شوند.

پرچمدار پارالمپیک 2004 آتن در ادامه گفت: این همایش ها باعث می شود که قهرمانان فراموش نشوند و همدیگر را ببینند و دیدار تازه کنند. آنهایی که سنی ازشان گذشته و توان این را ندارند که در میدان های ورزشی حضور پیدا کنند.



بخارایی حضور نیافتن در پارالمپیک پکن را یکی از بداقبالی های زندگی حرفه ای خود برشمرد و گفت: قرار بود که در پارالمپیک پکن شرکت کنم اما از پله هواپیما سقوط کردم و پایم دچار شکستگی شد. من چهار ماه درگیر این شکستگی بودم و این را یک بداقبالی برای خودم می دانم.

