استفاده از 400 میلیون دلار برای توسعه ناوگان ریلی مشهد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مفیدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی اظهار کرد: به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح ایستگاه های خط 2 قطار شهری، مبلغ 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود علی الحساب مورد توافق شهرداری مشهد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.

وی یادآور شد: شهرداری پرداخت 50 درصد سود را در دوره های سه ماهه و 50 درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت تعهد می نماید.

وی بیان کرد: در این جلسه همچنین نظریه کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی در خصوص قرار داد مشارکت اجرای پروژه سامانیه نیز با نظر موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از تصویب نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در زمینه تخفیف هزینه دفن نوزادان فوت شده در بیمارستان ام البنین خبر داد و افزود: با تخفیف هزینه به میزان 50 درصد برای بیمارستان ام البنین موافقت شد.

وی ادامه داد: نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در خصوص طرح برخی از اعضای شورای اسلامی شهر در ارتباط با طرح تکمیلی پارکینگ محله نیز به تصویب رسید، که بر این اساس معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با همکاری معاونت شهرسازی و معماری، ضوابط اجرایی طرح پارکینگ محله را ظرف مدت دو هفته به تصویب کمیسیون حمل و نقل برساند.

وی بیان کرد: نظریه کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی در خصوص قرار داد مشارکت اجرای پروژه مجتمع ایستگاهی 17 شهریور و نظریه کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی در ارتباط با قرار داد مشارکت اجرای پروژه میدان ملک آباد از دیگر مواردی بود که امروز به تصویب رسیده است.

شورای شهر با اشاره به لایحه دو فوریتی شهرداری در مورد سیاست‌ها و برنامه‌ها در زمینه انتشار اوراق مشارکت برای پروژه‌های بخش خصوصی، نیز بیان کرد:شورای شهر به این لایحه رای نداد و مقرر شد این لایحه به صورت یک فوریتی در کمیسیون تخصصی بررسی شود.