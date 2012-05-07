هدف گذاری 1.7 میلیارد دلاری صادرات در آذربایجان غربی/ برپایی نمایشگاه در اربیل

جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بر اساس برنامه های استانی تدوین شده در راستای سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور، میزان صادرات غیر نفتی آذربایجان غربی امسال بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی، در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و فرش و صنایع دستی 964 میلیون دلار هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی صادرات انواع خدمات از جمله فنی مهندسی، گردشگری، فناوری اطلاعات، توریسم درمانی و غیره نیز 108 میلیون دلار هدف گذاری شده، اظهار داشت: این در حالی است که طی سال گذشته 515 میلیون دلار کالاهای تولیدی استان به خارج از کشور صادر شد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه میزان صادرات از مبادی گمرکات طی این مدت 333 میلیون دلار و از بازارچه های مرزی استان 65 میلیون دلار بود، عنوان کرد: همچنین با هدف توسعه صادرات استان 50 نمایشگاه داخلی و 6 نمایشگاه خارجی و اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عراق، ترکیه و جمهوری نخجوان برگزار شد.

اسکندری برگزاری نمایشگاه های تخصصی و اختصاصی در کشورهای هدف را یکی از شیوه های بازاریابی، توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات دانست و گفت: تجار و صاحبان صنایع با عرضه توانمندی های صنعتی، تولیدی، فرهنگی و غیره خود در این نمایشگاه ها و تبادل اطلاعات با طرف های تجاری، مسائل و مشکلات فراوری توسعه صادرات، کیفیت و کمیت کالاهای مورد عرضه ارزیابی و برای اصلاح نقاط ضعف و کمبودهای خود اقدام کنند.

برپایی هفتمین نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل اقلیم کردستان عراق

وی در ادامه از برپایی هفتمین نمایشگاه اختصاصی ارائه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق با محوریت آذربایجان غربی خبر داد و افزود: هفتمین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق از 27 تا 30 اردیبهشت ‌ماه امسال به مدت چهار روز برگزار می‌شود.



وی با اشاره به حضور فعالان اقتصادی از کشورهای آلمان، انگلستان، کانادا، سوئیس، کره جنوبی، چین، ایتالیا و ترکیه افزود: این کشورها آخرین محصولات تولیدی خود را در زمینه های مختلف از جمله لوازم خانگی، مصالح و تاسیسات ساختمانی، صنایع غذایی، مواد شیمیایی و رنگ، ماشین آلات صنعتی در معرض دید عموم قرار می دهند.



رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی صنایع برودتی و حرارتی، دکوراسیون و تجهیزات داخلی منزل، وسایط نقلیه و صنعت حمل و نقل صنایع هوایی، صنایع پلاستیک، تراکتور و صنایع کشاورزی، مبلمان، رایانه، خدمات فنی مهندسی و مواد شوینده و پاک کننده را از دیگر محصولات عرضه شده در این نمایشگاه عنوان کرد.



اسکندری با اشاره به اینکه علاقمندان برای شرکت در این نمایشگاه جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 3-3370902-0441 تماس بگیرند،‌ ادامه داد: مرز تمرچین پیرانشهر در راستای افزایش تبادلات اقتصادی آذربایجان غربی و ایران با اقلیم کردستان عراق نقش بسزایی دارد.



آذربایجان غربی در شمال غربی ایران با سه کشور ترکیه،‌ جمهوری آذربایجان و عراق مرز مشترک داشته که بواسطه وجود مرز رسمی تمرچین در پیرانشهر دروازه اصلی ورود محصولات تولیدی کشور به اقلیم کردستان عراق است.