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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۷:۳۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات بسکتبال لیگ‌برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه سال 1391 مصادف است با پانزدهم جمادی الثانی سال 1433 هجری قمری و هفتم می سال 2012 میلادی.

- مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با پنجمین دیدار تیم‌های پتروشیمی بندر امام و فولاد ماهان اصفهان به پایان می‌رسد.

- هفته سی و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدار بلکبرن با ویگان به پایان می‌رسد.

- هفته سی و ششم رقابت‌های لیگ فوتبال فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* اوسر - بوردو
* لیل - کائن
* سوشو - نانسی
* تولوز - نیس
* سنت اتین - مارسی
* لوران - دیژون
* رن - مون پولیه

- گردهمایی ورزشی هنرمندان و اصحاب رسانه در تقدیر از مرحوم علی مودت ساعت 17:30 امروز با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان،‌ کمیته المپیک، پیشکسوتان فوتبال ایران و اصحاب رسانه در سالن فدراسیون هندبال، ‌واقع در خیابان سئول شمالی، نرسیده به ساختمان وزارت ورزش و امور جوانان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1595144

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