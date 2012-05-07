تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1391 مصادف است با پانزدهم جمادی الثانی سال 1433 هجری قمری و هفتم می سال 2012 میلادی.
- مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با پنجمین دیدار تیمهای پتروشیمی بندر امام و فولاد ماهان اصفهان به پایان میرسد.
- هفته سی و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دیدار بلکبرن با ویگان به پایان میرسد.
- هفته سی و ششم رقابتهای لیگ فوتبال فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* اوسر - بوردو
* لیل - کائن
* سوشو - نانسی
* تولوز - نیس
* سنت اتین - مارسی
* لوران - دیژون
* رن - مون پولیه
- گردهمایی ورزشی هنرمندان و اصحاب رسانه در تقدیر از مرحوم علی مودت ساعت 17:30 امروز با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته المپیک، پیشکسوتان فوتبال ایران و اصحاب رسانه در سالن فدراسیون هندبال، واقع در خیابان سئول شمالی، نرسیده به ساختمان وزارت ورزش و امور جوانان برگزار میشود.
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