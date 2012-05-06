به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با اختصاص مبلغ 3 هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای موارد بند یاد شده در اختیار استانداری های سراسر کشور موافقت کرد.

براین اساس ، مقرر شد این اعتبار با رعایت قانون نحوه هزینه کرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و مطابق دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت هزینه شود.

این تصویب نامه به منزله اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به صورت صددر صد(100%) موضوع بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است.



این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.



ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور



بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رییس جمهوری هزینه شود.



﻿﻿بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه



براساس بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌ درصد و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد افزایش دهد.



اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و تصویب هیات‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه شود.



بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه



براساس این بند، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی های سرمایه‌ای ،مالی ،کمکها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.