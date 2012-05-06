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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

سالاری:

درآمد ارزی کرمان 16 درصد افزایش یافت

درآمد ارزی کرمان 16 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرکات استان کرمان از افزایش 16 درصدی درآمد ارزی کرمان طی سال گذشته خبر داد.

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته 171 هزار و 45 تن کالا از گمرکات استان کرمان به خارج از کشور صادر شد.

وی ادامه داد: درآمد ارزی حاصل از این مقدار کالا 825 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 89 افزایش 16 درصدی داشته است.

این مسئول تصریح کرد: عمده ترین کالاهای صادراتی استان کرمان پسته، سنگ، مس، خرما، کاشی و مواد غذایی است.

سالاری با اشاره به واردات 76 هزار و 943 تن کالا در سال 90 تصریح کرد: ارزش این کالاها 302 میلیون دلار بوده است.

این مسئول با بیان اینکه در این زمینه نیز افزایش 63 درصدی را شاهد هستیم افزود: عمده ترین کالاهای وارداتی شامل لوازم صنعتی و برقی، لوازم و ماشین آلات صنعتی و مکانیکی، مواد اولیه پلاستیک، کاغذ و مقوا، ماشین آلات نساجی و چرم و برنج هستند.

سالاری بیان داشت: کالاهای فوق از کشورهای آسیای میانه، امارات، چین، هند، کره جنوبی و ایتالیا به این گمرک وارد شده است.

وی با اشاره به افزایش 89 درصدی در آمد گمرکات استان کرمان در سال گذشته بیان داشت: گمرکات کرمان هزار و 561 میلیارد ریال درآمد در مدت مذکور داشته اند.

کد مطلب 1595148

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