درآمد ارزی کرمان 16 درصد افزایش یافت

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته 171 هزار و 45 تن کالا از گمرکات استان کرمان به خارج از کشور صادر شد.

وی ادامه داد: درآمد ارزی حاصل از این مقدار کالا 825 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 89 افزایش 16 درصدی داشته است.

این مسئول تصریح کرد: عمده ترین کالاهای صادراتی استان کرمان پسته، سنگ، مس، خرما، کاشی و مواد غذایی است.

سالاری با اشاره به واردات 76 هزار و 943 تن کالا در سال 90 تصریح کرد: ارزش این کالاها 302 میلیون دلار بوده است.

این مسئول با بیان اینکه در این زمینه نیز افزایش 63 درصدی را شاهد هستیم افزود: عمده ترین کالاهای وارداتی شامل لوازم صنعتی و برقی، لوازم و ماشین آلات صنعتی و مکانیکی، مواد اولیه پلاستیک، کاغذ و مقوا، ماشین آلات نساجی و چرم و برنج هستند.

سالاری بیان داشت: کالاهای فوق از کشورهای آسیای میانه، امارات، چین، هند، کره جنوبی و ایتالیا به این گمرک وارد شده است.

وی با اشاره به افزایش 89 درصدی در آمد گمرکات استان کرمان در سال گذشته بیان داشت: گمرکات کرمان هزار و 561 میلیارد ریال درآمد در مدت مذکور داشته اند.