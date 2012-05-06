آمریکا دوره سختی را از سر می گذراند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رقابت انتخاباتی "باراک اوباما" با حریفان جمهوریخواهش با سخنرانی وی در دانشگاه ایالتی اوهایو کلید خورد.

در این سخنرانی که با استقبال غیرمنتظره هواداران حزب دمکرات مواجه شد اوباما وعده هایی را برای بهبود اوضاع کشور در صورت انتخاب مجدد خود مطرح کرد.

به گفته وی ایالات متحده در حال حاضر دوران سختی را تجربه می کند که برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی کنونی ضروری است. بر این اساس ایالتهای اوهایو و ویرجینیا نخستین مکانهایی است که "باراک اوباما" برای زورآزمایی انتخاباتی با جمهوریخواهان برگزیده است.

مشاوران اوباما امیدوارند این دو ایالت به سکوهای پرش وی در نخستین حضورش در کسوت نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شوند.

گفتنی است وضعیت اقتصادی نامساعد آمریکا و رویکرد انتقاد برانگیز سیاست خارجی اوباما از جمله مهمترین مسائل مطرح در بحثهای حریفان وی در رقبابتهای ریاست جمهوری 2012 این کشور است که قرار است روز ششم نوامبر (16 آبان 1391) برگزار شود.