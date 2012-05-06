تشریح روند اجرای طرح تفصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، چگونگی اجرای طرح تفصیلی شهر تهران در جلسه امروز شورای اسلامی شهرتهران با حضور شهردار و معاون شهرسازی شهرداری تهران تشریح شد.

علیرضا جاوید معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح طرح تفصیلی با اشاره به رشد جمعیتی شهر تهران به عنوان یکی از شاخص های مهم در نظر گرفته شده در طرح های جامع گفت: طبق اطلاعات و سرشماری های انجام شده در تهران ، از ۱۲۷۰ سال تا ۱۳۸۵جمعیت تهران ۷۸۰ برابر شده است که به طور میانگین طی ۲۵ سال گذشته سالانه یکصد هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده است.

وی افزود: سرانه جمعیت تنها یکی از شاخص های مهم در تدوین و طراحی طرح های جامع و تفصیلی است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به سابقه تاریخی طرح های جامع شهر تهران گفت: سابقه طراحی و اجرای طرح های جامع در تهران به دهه ۴۰ بر می گردد، اولین طرح جامع تهران به نام فرمانفرمایان بود که در آن وسعت تهران تا افق طرح حدود ۱۸۰ کیلومتر مربع با جمعیتی معادل ۵/۲ میلیون نفر دیده شده بود.

وی افزود: طرح جامع فرمانفرمایان تاکید بر تقویت شبکه بزرگراهی داشت که اکثر بزرگراه های در دست ساخت در حال حاضر متاثر از این طرح است.

در طرح جامع ساماندهی (آتک) به عنوان دومین سند طرح جامع تهران که از سال ۷۱ جهت تدوین و اجرا به شهرداری ابلاغ شده ، وسعت تهران حدود ۷۰۰ کیلومتر با جمعیتی معادل ۵/۷ میلیون نفر دیده شد.

جاوید خاطر نشان کرد: در طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران، وسعت تهران نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه روند کاهش و تثبیت شرایط موجود در نظر گرفته شده است و رشد جمعیتی که برای افق طرح در نظر گرفته شده حدود ۵/۱۰ میلیون نفر است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران در ادامه به تشریح چگونگی طرح تفصیلی پرداخت و افزود: طرح تفصیلی شهر تهران در اواخر اسفند ماه سال ۹۰ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد که از ابتدای سال جدید نیز زمینه اجرایی شدن آن در سیستم رایانه ای شهرداری تهران طبق نقشه های GIS مهیا شده است ، این سیستم قابلیت دسترسی برای شهروندان را ایجاد کرده و همچنین پاسخ به استعلام های طرح تفصیلی در این سیستم وجود دارد.

وی افزود: در نرم افزاری که با کمک GIS برای اجرایی شدن طرح تفصیلی طراحی شده ، لایه های اطلاعاتی از جمله ، حریم عوارض (گسل ها، قنات ها، مترو...) کاربری های ثبت شده، طرح های موضعی ، مرزبندی مناطق ، محدوده قانونی ، اراضی ذخیره ، بافت ناپایدار ، آثار تاریخی ، شبکه معابر ، فضای سبز و پهنه بندی های طرح جامع وجود دارد.

محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران که در جلسه نیز حضور داشت با اشاره به اهمیت تکمیل لایه های اطلاعاتی طرح تفصیلی در محیط GIS گفت: مدیریت شهری در آینده باید به سمتی پیش برود که اطلاعات ریز شهری را در اختیار داشته باشد چرا که در دنیای کنونی داشتن اطلاعات مربوط به تاسیسات شهری از جمله تاسیسات برق ، آب ، گاز ، مخابرات ، خطوط انتقال فرآورده های نفتی و... از ضروریات مدیریت یکپارچه شهری است.

در ادامه جلسه پروین احمدی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران با اشاره به ضرورت آگاهی بخشیدن به مردم از چگونگی اجرای طرح تفصیلی گفت: چنانچه اطلاع رسانی به شهروندان به صورت دقیق و جامع انجام نشود، عده ای از عدم آگاهی شهروندان درخصوص چگونگی موقعیت ملکشان، سواستفاده می کنند.

محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با اعتقاد به اینکه وجود این سیستم نرم افزاری جلوی برخی از تخلفات را می گیرد گفت: مدیریت شهری تهران اگر عزم جدی برای پیاده سازی طرح تفصیلی دارد باید با متخلفین از این طرح برخورد شدید و قاطعی داشته باشد تا دیگران بدانند که نمی توانند از اجرای طرح شانه خالی کنند.

وی همچنین طی پیشنهادی خواستار دسترسی شهروندان برای تعیین محاسبه عوارض ساختمان شد و گفت: اینکه شهروندان در خصوص وضعیت ساخت ملک خود اطلاعاتی داشته باشند خوب است ولی در برخی مواقع چون از نحوه محاسبه عوارض ساختمانی خود مطلع نیستند تصور می کنند که در محاسبات عوارض به آنها اجحاف شده است.

نجفی خاطر نشان کرد: داشتن اطلاعات اولیه در خصوص میزان عوارض ساخت و ساز به سازنده ملک کمک شایانی خواهد کرد.

بر این اساس ، در پایان گزارش تشریحی از چگونگی اجرای طرح تفصیلی شهر تهران، اعضای شورای شهر خواستار جدیت شهرداری تهران در پیاده سازی و اجرای طرح تفصیلی در شهرتهران شدند.

در این جلسه همچنین یک فوریت طرح مقررات وضوابط اجرایی گودبرداری های ساختمان در شهر تهران به تصویب رسید.

چمران در توضیح این طرح گفت: به خاطر اتفاقات ناگواری که در زمان گودبرداری جهت ساخت و ساز ها در سطح شهر به وجود آمده ، شورای شهر طرحی ارائه کرده است تا مقررات مربوط به اجرای گودبرداری را کامل تر کنند.

این طرح که یک فوریت آن به تصویب رسید برای بررسی کارشناسی به کمیسیون های مربوطه در شورای شهر ارجاع شد.

همچنین یک فوریت طرح چگونگی تعیین حسابرس رسمی جهت رسیدگی به عملکرد مالی شورای اسلامی شهر ، شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته نیز به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

خادم در خصوص این طرح گفت: براساس مجوزی که شورای شهر به کمیسیون تلفیق داده ، حسابرس تا سال ۹۰ انتخاب شده و اکنون برای سال مالی ۹۱ باید حسابرس انتخاب شود ، تا به سازمان ها و شرکت های شهرداری جهت همکاری اعلام شود.