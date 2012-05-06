گرگان میزبان همایش ملی برون سپاری شهرداریها شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این همایش 28 اردیبهشت سال جاری با حضور یکصد شهرداری درجه 9 تا 12 در موسسه میردادماد گرگان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: هدف کاهش و کنترل هزینه ها، بهبود تمرکز موسسه و سازمان بر صلاحیت های اصلی و مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر، دسترسی به قابلیت های استثنایی و افزایش اثربخشی و به حداکثر رساندن منافع حاصل از بازسازی و

افزایش انعطاف پذیری برای مقابله با شرایط کسب و کار برگزار می شود.

وی، در دسترس قرار دادن وجوه سرمایه و تقسیم خطرپذیری و افزایش ارزش محصولات و خدمات و رضایت مشتریان، ایجاد انگیزه کاری در کارکنان و پیمانکاران جهت دسترسی به منافع مناسب، ایجاد فرهنگ ضد انحصار در جهت ارائه خدمات به منظور افزایش حق انتخاب مشتری، استقرار نظام بهره وری نیروی کار و نظام کارمزدی به جای نظام وقت مزدی سنتی حاکم و افزایش رقابت به منظور افزایش کیفیت خدمات و عملیات را از دیگر اهداف این همایش برشمرد.

کریمی افزود: برون سپاری دیگاه های متفاوتی برای بازار رقابتی، ضرورت پیوستن به بازارهای جهانی، بالا رفتن انتظارات مشتریان و مخاطبان است.

وی برون سپاری یا خصوصی سازی را انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: برون سپاری یک نیاز، الزام و مسئله ای مبرم برای سازمان ها است.