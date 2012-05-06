ایران به عنوان سرگروه به دور دوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که ظهر امروز به وقت ایران برگزارشد عبدالرضا کریمی زاده ( 2 گل)، بهمن انصاری و صادق حسنی برای تیم فوتبال هفت نفره گلزنی کردند.



بدین ترتیب ایران با سه برد پیاپی به عنوان سرگروه به دور دوم صعود کرد.



رقابت های تورنمنت بین المللی فوتبال هفت نفره اوکراین که به دلیل حضور تمامی نمایندگان رقابت های لندن، "پارالمپیک کوچک" نیز نام گرفته از 14 تا 20 اردیبهشت ماه در اوکراین برپاست.



در دور اول این رقابت ها ایران با تیم های روسیه، آرژانتین و آمریکا درگروه A همگروه بود و تیم های اوکراین، برزیل ، هلند و استرالیا در گروه B با هم روبرو شدند.



تیم ملی کشورمان در دو دیدار گذشته از سد آمریکا ( با نتیجه 9 بر صفر ) و روسیه ( با نتیجه 4 بر یک) گذشته است.

