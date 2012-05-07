  1. اقتصاد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۸

جوانی به مهر اعلام کرد؛

دادخواست دیوان عدالت اداری درباره نیروهای شرکتی/ تنظیم دفاعیه در دولت

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور از صدور دادخواست جدید دیوان عدالت اداری درباره پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی و ابلاغ آن به دولت برای رفع ابهامات قانونی خبر داد.

داود جوانی در گفتگو با مهر از صدور دادخواست جدید دیوان عدالت اداری در مورد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: این موضوع برای صدور دفاعیه و رفع ایرادات قانونی به دولت اعلام شده است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، اظهار داشت: در پی شکایات کارفرمایان خدماتی کشور در مورد لزوم تفکیک قراردادهای نیروهای حجمی و تخصصی، دیوان عدالت اداری برخی ابهامات و مشکلات را در این زمینه مطرح کرده است.

جوانی با تاکید بر اینکه این دادخواست دارای مهلت یک ماه بوده و تا 2 روز دیگر به اتمام می رسد، تاکید کرد: طبق قانون، دولت باید در این مقطع زمانی، دفاعیه خود را در مورد برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص و اعلام کند.

این مقام مسئول کارفرمایی خاطر نشان کرد: البته هنوز مشخص نیست که آیا دولت توانسته است دفاعیه ای را در زمینه مسائل مطرح شده دیوان عدالت اداری ارائه کند و یا خیر؟

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، گفت: پس از زمان قانونی که از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای دولت تعیین شده است، در صورت عدم ارائه دفاعیه از سوی دولت، پرونده برای صدور رای قطعی وارد مراحل دیگر قانونی خود خواهد شد.

به گزارش مهر، گفته می شود کارفرمایان خدماتی پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار توقف لغو قراردادهای حجمی دستگاه ها با بخش خصوصی شده بودند که این درخواست از سوی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد ولی به آنها اعلام کردند پرونده را در اولین فرصت و بدون نوبت بررسی و اظهارنظرخواهند کرد.

