مشارکت 36 درصدی واجدان شرایط در مرحله دوم انتخابات خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا قناعتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه واجدین شرایط در شش حوزه انتخاباتی مرحله دوم یک میلیون و 806 هزار و 118 نفر بوده اند، اظهار کرد: در این مرحله از انتخابات 650 هزار و 315 نفر شرکت کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه میزان مشارکت شهروندان نسبت به دوره قبل بالاتر بوده و در هیچ دوره ای در مرحله دوم انتخابات حضور و مشارکت مردم به این اندازه نبوده است، افزود: انتخاب کاندیداها توسط مردم با هوشمندی و بصیرت صورت گرفته است.



قناعتی با اشاره به نتایج انتخابات مرحله دوم در استان خوزستان گفت: در حوزه انتخابیه آبادان از مجموع 55 هزار و 252 رای صحیح، محمدسعید انصاری با 23 هزار و 121 رای معادل 41.85 درصد آرا و سید حسین دهدشتی با 20 هزار و 201 رای معادل 36.56 درصد آرا به مجلس راه یافتند و غلامرضا شرفی 18 هزار و 758 رای و جلیل مختار 17 هزار و 743 رای را به خود اختصاص دادند.



وی به حوزه انتخابیه اهواز و باوی اشاره کرد و گفت: از مجموع 239 هزار و 752 رای در این حوزه سید شکر خدا موسوی با 122 هزار و 589 رای و ناصر سودانی با 99 هزار و 65 رای به مجلس راه یافتند.



رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان با بیان اینکه سید شکر خدا موسوی 51.13 و ناصر سودانی 41.32 درصد آرا را به خود اختصاص دادند، ادامه داد: در این حوزه شبیب جویجری 94 هزار و 135 رای و محمد جعفر فلسفی 83 هزار و 823 رای را کسب کردند.



وی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک از مجموع 141 هزار و 72 رای ، حجت اله درویش پور با کسب 87 هزار و 556 رای معادل 62.06 درصد آرا به مجلس راه یافت و سید هادی طباطبایی با 53 هزار و 516 رای از راه یابی به مجلس بازماند.



قناعتی به 46 هزار و 687 رای ماخوذه در حوزه بهبهان اشاره کرد و گفت: از این تعداد آرا، محمد باقر شریعتی با 24 هزارو 748 رای و معادل 53.01 درصد آرا به مجلس راه یافت.



وی ادامه داد: در حوزه دزفول نیز از مجموع 107 هزار و 497 رای عباس پاپی زاده پالنگان با کسب 61 هزار و 779 رای معادل 57.47درصد آرا صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت و محمد علی قاسمی با 45 هزار و 718 رای از راه یابی به مجلس بازماند.



قناعتی به حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه اشاره کرد وگفت: در این حوزه از مجموع 38 هزار و 594 رای صحیح، ناصر صالحی نصب با کسب 25 هزار و 958 رای معادل 67.26 درصد به مجلس راه یافت و هاشم سواری 12 هزار و 636 رای معادل 32.74 درصد آرا را کسب کرد.



به گفته وی در مجموع شش حوزه انتخاباتی هیچگونه گزارشی مبنی بر تخلف و انحراف انتخابات از مسیر خود اعلام نشده و تمام کاندیداها در صورت داشتن اعتراض می توانند شکایت خود را ظرف دو روز کتبا به هیئت نظارت اجرایی اعلام کنند و این شکایت در مدت چهار روز بررسی و پاسخ داده می شود.



رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان 18 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که در دوره گذشته انتخابات 10 نماینده از دور هفتم به دور هشتم و در این دوره چهار نماینده از دور هشتم به دور نهم راه یافتند، افزود: سید محمد سادات ابراهیمی از شوشتر، سیدشریف حسینی و ناصر سودانی از اهواز و سید حسین دهدشتی از آبادان نمایندگان راه یافته از دور هشتم به دور نهم مجلس شورای اسلامی هستند.