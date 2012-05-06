آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه تنها آزمایشگاه معتمد در استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضورمهندس ابدی مدیر کل ،معاونین و کارشناسان محیط زیست استان کرمانشاه و دکتر بنکداری مدیر عامل ،معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان، گواهینامه آزمایشگاه معتمد به شرکت آب و فاضلاب استان اهداء شد.

حسین بنکداری در این مراسم گفت: سال گذشته و در سالجاری اتفاقات بسیار خوبی در زمینه کنترل کیفی در بحث آب و فاضلاب در شرکت رخ داده است و فعالیت های خوبی در این راستا به انجام رسیده است،

مدیر عامل شرکت آبفا استان کرمانشاه افزود: تمام فرآیندهای زیست محیطی و بهداشتی در زمینه انجام ارائه خدمات هم در بخش آب و در بخش فاضلاب صورت می گیرد چرا که سلامت مردم در دست ماست واین سلامتی برای ما از هر چیزی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

پیگیری واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به طرح مسکن مهر کرمانشاه

عملیات آبرسانی و واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به طرح های مسکن مهر در استان کرمانشاه با جدیت پیگیری می شود.

حسین بنکداری گفت: 9/99 و 94 درصد از جمعیت استان به ترتیب تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی و سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب خانگی هستند که این رقم نسبت به متوسط کشوری رشد قابل توجهی را نشان می دهد، توسعه شبکه فاضلاب در اکثر شهرهای استان در حال اجرا بوده ودر بعضی شهرها نیز سامانه تاسیسات فاضلاب بطور کلی به اتمام رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: در سال گذشته بیش از 200 کیلومتر شبکه گذاری در بخش آب و فاضلاب انجام شده است که در صدد هستیم در سال 91 این رقم با توجه به اعتبارات مصوب افزایش پیدا کند.

کاهش 7/12 درصدی تلفات حوادث رانندگی استان کرمانشاه

پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: تلفات حوادث رانندگی سال گذشته استان کاهش 7/12 درصدی داشته است.

پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعلام کرد: سال گذشته 538 نفر در استان کرمانشاه در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با سال 1389 که 616 نفر بوده 7/12 درصد کاهش نشان می‌دهد.

طبق اعلام صورت گرفته، از مجموع تلفات رانندگی سال گذشته استان 412 نفر مرد و 126 نفر زن بوده اند.

بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 360 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 145 مورد در تصادفات درون شهری بوده است. 33 مورد نیز در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

برگزاری کارگاه تخصصی اسکیس و راندو در بیمارستان امام رضا کرمانشاه

انجمن علمی دانشجویی معماری مرکز علمی کاربردی امام رضا(ع) اسلام آبادغرب، کارگاه تخصصی اسکیس و راندوی معماری با تأکید بر معماری داخلی را برگزار می کند.

مدرس این دوره آیت محمدی تبار، مدرس مرکز علمی کاربردی امام رضا(ع) و دانش آموخته ی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر تهران می باشد.

این کارگاه ساعت 9 صبح چهارشنبه 20 اردیبهشت در سالن اجتماعات مرکز علمی کاربردی امام رضا(ع) (شماره ی 412) برگزار خواهد شد.

پاسخگویی به نامه های مددجویان به مقام معظم رهبری در اولویت قرار گیرد

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: پاسخگویی به نامه‌های مددجویان استان در جریان سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه باید در اولویت برنامه های کاری سازمان بهزیستی استان قرار گیرد.

عبدالرضا میرزاییان افزود: همچنین درمان، مسکن و اشتغال توانخواهان و مددجویان از جمله اولویتهای بعدی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: پرونده‌های مددجویان در بخش های مختلف باید به دقت ارزیابی شود و با اعتبارات موجود تا حد امکان رفع نیاز شود.

مربیان و کارشناسان نمونه کشوری کانون پرورش فکری کرمانشاه معرفی شدند

مربیان و کارشناسان منتخب نمونه کشوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه معرفی شدند.

یک کارشناس هنری، یک مربی فرهنگی و دو مربی مسوول از کرمانشاه به عنوان نمونه کشوری معرفی شدند.

بر پایه این گزارش ، مراسم تقدیر از کارشناسان و مربیان نمونه استان همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم در سرسرای غدیر مرکز آفرینش هاس فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوان کشور در تهران برگزار شد.

