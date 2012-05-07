به گزارش خبرگزاری مهر، این کنسرت همزمان با ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن در سالن اصلی فرهنگسرای آیینه اراک به مدت سه روز به سرپرستی محمد رضا کارچانی رهبر ارکستر مهرگان اجرا می‌شود.

در این ارکستر ترکیبی از سازهای ایرانی و خارجی شامل ویلن، ویلن آلتو، دف، تنبک، سنتور، تار، کیبورد و پیانو استفاده شده است.

اعضای ارکستر مهرگان عبارتند از محمدرضا کارچانی، رضا صفری، محمد غلامی، بهنام آرین‌فر، محمد حمیدی، مسعود عباسی، امیر مظاهری، حنیف آقا‌محمدی، مسعود آقا‌صالح، بهنام مرادی، حمید رضا کمیجانی، شادی گودرزی، نگار بوالحسنی، سارا منصوریان، فاطمه عسگری و محمد مرادی نوازندگان ویلن، علی امیرآبادی نوازنده ویلن آلتو، حسن نهرمیانی نوازنده دف، مجتبی نهرمیانی نوازنده تنبک، ابراهیم فراهانی نوازنده سنتور، میلاد هادیان، احمد فروزان، مهدی محمدی، سید مهدی شریفی و ابوذر غفاری نوازندگان تار، محسن صادقی نسب نوازنده پیانو، علی روستایی نوازنده کیبورد و محمود آنجفی خواننده این گروه هستند.



رودابه احمری، مهسا رفیعی، عاطفه آب‌برین، رویا عسگری، منیژه محمودی، گلسا قناعتی‌فرد، زهرا سلیمی، فرزانه سمیعی و زهرا اکبری اعضای گروه کر ارکستر مهرگان هستند.

مظاهر آذرپی نیز به عنوان طراح پوستر و لباس با این گروه همکاری داشته است.

گفتنی است این کنسرت بزرگ پنجشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال جاری با یک اجرا ساعت 30/8، جمعه و شنبه 22 و 23 اردیبهشت‌ماه با دو اجرا در ساعت 6 عصر و 30/8 شب برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت تهیه بلیط می‌توانند به موسسه چاوش هنر، آموزشگاه موسیقی مهرآوا، آموزشگاه موسیقی نوبانگ، هنرکده بیداد(پاساژ طلا طبقه زیرین)، فروشگاه آریا کمان و فرهنگسرای آیینه اراک واقع در شهرک شهید بهشتی، فاز یک مراجعه کنند.