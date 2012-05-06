به گزارش خبرنگار مهر، ک. ن -مدیرعامل فولاد فام اسپادانا- در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم. اگر صد بار دیگر هم اینجا باشم همانهایی که قبلا اقرار کرده ام را قبول دارم.

قاضی: می دانی وظیفه مدیرعامل چیست؟

متهم : به من گفتند شما فقط باید این کارها را انجام بدهید. فکر می کردم این ضایعات بخشی از ال سی ها است. من هیچکس را نمی شناختم. من رئیس بانک ملی کیش را از زمان بازداشت می شناختم. من حتی داخل بانک هم نمی توانستم بروم. "س" ساکن کیش بود و برادر زن مه آفرید بود و قدرت داشت.



فردای روز ازدواجم رفتم کیش و فولاد فام را نمی شناختم.آقای سراج من دسته چک خودم را با دستان خودم دادم به مه آفرید. من چکها را سفید می دادم و حتی یک برگ چک را امضا نمی کردم. نمی دانستم پولها کجا می رود. من حتی پول اجاره هم نداشتم و از تهران برایم چک می فرستادند.

مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا گفت: من ماهانه از 500 هزار تا 4 میلیون حقوق می گرفتم.

در ادامه دادگاه وکیل مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من سابقه فعالیت در شرکت و خرید و فروش ضایعات فلزی و حتی حقوق بانکی نداشته است. فقط کارمند بوده ولی مدیرعاملی را یدک می کشیده است.چون خانم م ،همسر موکلم در این شرکت بوده او را به شرکت می برد و موکلم هم آن زمان بیکار بوده است.

وی گفت: موکل من تنها ماشین امضا بوده است. خانواده اوی می گویند او خیلی زود باور است و قلب پاکی دارد.

وکیل ک ن در مورد اتهامات به موکلش گفت: 13 فقره ال سی ها برای مدیرعامل قبلی بوده و تنها 40 فقره برای موکل من است. همچنین در موضوع اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم که متهم باید از ارتکاب جرم اطلاع داشته باشد. ولی موکل بنده عمدا کاری انجام نداده است. موکل من تنها کارمند حقوق بگیر بوده است. موکل حتی امکان پرداخت چک را نداشته است. وی حتی در گشایش اعتبار اسنادی دخیل نبوده است، از دادگاه تقاضای برائت موکلم را داردم.