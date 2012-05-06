15 مسجد کنگان آماده برپایی مراسم اعتکاف است

حجت الاسلام رحیم اهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از 15مسجد در سطح شهرستان کنگان برای برگزاری با شکوه مراسم اعتکاف اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدواریم کنگانی‌ها برای حضور در این مراسم معنوی مشکلی نداشته باشند.

وی به حضور گسترده مردم این شهرستان در مراسم اعتکاف اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به استقبال بی نظیر مردم مومن و خداجوی کنگان، تعداد مساجد امسال نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان اضافه کرد: بر همین مبنا ما شاهد آماده‌سازی مساجد سطح شهرستان کنگان در شهرها و روستاهای تابعه برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم معنوی هستیم.

وی افزود: سال گذشته 75 درصد شرکت کنندگان را جوانان، دانشجویان و اقشار تحصیل کرده تشکیل داده بودند که این موضوع بیانگر توجه ویژه‌ این قشر به مسائل و موضوعات دینی ومذهبی است.

حجت‌الاسلام اهرمی در ادامه بیان داشت: این اداره به منظور غنی سازی اطلاعات دینی و فرهنگی این اقشار، درصدد است که برنامه‌های متنوع فرهنگی را برای این قشر عظیم اماده و اجرایی کند.

وی افزود: برنامه‌هایی چون اعزام مبلغ، تشکیل حلقه‌های معرفتی، برگزاری مراسم نیایش، قرائت قرآن و ادعیه، اعزام اساتید برجسته اخلاق به مراکز برگزار شده اعتکاف، برپایی جشن میلاد حضرت امیرالمومنین علی (ع) و ویژه برنامه سالروز وفات حضرت زینب (س) از مهمترین برنامه‌هایی است که بدین منظور پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان با اشاره به تقارن ایام اعتکاف با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل اذغان داشت: اعتکاف از یادگارهای آن حضرت و از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که همه ما باید اهتمام ویژه‌ای برای برگزاری هر چه بهتر آن داشته باشیم.