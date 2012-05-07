به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تولید لوازم الکتریکی فیلیپس با ارائه دستگاه سائسکو زلسیس آی دی (Philips Saeco Xelsis ID) که می تواند اثر انگشت شش نفر را ذخیره کرده و اطلاعات مربوط به علاقه آنها نسبت به قهوه را در خود نگاه دارد می تواند تحولی در تولیددستگاه های قهوه ساز خانگی رقم بزند.

تهیه یک قهوه اسپرسو با استفاده از یک دستگاه کار چندان ساده این نیست اما دشوارتر از زمانی است که یک نفر تمام تنظیمات دستگاه شما را بهم بریزد.

اما این دستگاه قهوه ساز جدید راه حلی در این رابطه ارائه کرده است.

در قسمت فوقانی دستگاه قهوه ساز سائسکو زلسیس آی دی یک اسکنر انگشت تعبیه شده است. وقتی انگشت خود را روی آن بکشید قهوه را همانطوری فراهم می کند که قبلا به آن اعلام کرده اید.

میزان قهوه، دمای شیر و میزان کف روی آن همگی قابل سفارش به این دستگاه پیشرفته است.

این دستگاه می تواند 54 تنظیم مختلف را برای شش نفر ذخیره کند که بی تردید می تواند برای یک خانواده پرجمعیت کافی باشد.