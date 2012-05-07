شهرداری محمدشهر نیازمند اصلاح ساختار اداری است

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: متاسفانه فقط عده کمی از نیرو⁯های کنونی شهرداری محمدشهر از سطح تحصیلات مناسب و مرتبط با شغل خود برخوردار هستند و این برای نهادی همچون شهرداری یک شهر معضلی بسیار جدی به حساب می⁯آید.



ایزدبین افزود: امیدوار هستیم که شهردار محترم محمدشهر با تجارب درخشانی که در بخش⁯های مختلف اجرایی داشته⁯اند بتوانند این مشکل اساسی شهرداری را حل و فصل سازند تا در نتیجه آن بستر خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم شریف محمدشهر حاصل شود.



مساعدت نمایندگان مجلس برای تحقق طرح⁯های مهم راهگشاست



رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح مهم کمربندی این شهر نیز گفت: امیدواریم با مساعدت دو نماینده ساعی شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی شاهد آن باشیم که طرح ضروری کمربندی و ساماندهی به راه⁯های مواصلاتی شهر محمدشهر نیز عملیاتی شود.



ایزدبین ابراز امیدواری کرد که با تلاش نمایندگان مردم کرج در مجلس، تخصیص بودجه ملی برای اجرای طرح کمربندی شهر محمدشهر محقق شود.