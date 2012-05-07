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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

ایزدبین در گفتگو با مهر:

شهرداری محمدشهر نیازمند اصلاح ساختار اداری است

شهرداری محمدشهر نیازمند اصلاح ساختار اداری است

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر گفت: اولویت اصلی شورای شهر محمدشهر اصلاح ساختار اداری شهرداری این شهر است.

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: متاسفانه فقط عده کمی از نیرو⁯های کنونی شهرداری محمدشهر از سطح تحصیلات مناسب و مرتبط با شغل خود برخوردار هستند و این برای نهادی همچون شهرداری یک شهر معضلی بسیار جدی به حساب می⁯آید.

ایزدبین افزود: امیدوار هستیم که شهردار محترم محمدشهر با تجارب درخشانی که در بخش⁯های مختلف اجرایی داشته⁯اند بتوانند این مشکل اساسی شهرداری را حل و فصل سازند تا در نتیجه آن بستر خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم شریف محمدشهر حاصل شود.

مساعدت نمایندگان مجلس برای تحقق طرح⁯های مهم راهگشاست

رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح مهم کمربندی این شهر نیز گفت: امیدواریم با مساعدت دو نماینده ساعی شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی شاهد آن باشیم که طرح ضروری کمربندی و ساماندهی به راه⁯های مواصلاتی شهر محمدشهر نیز عملیاتی شود.

ایزدبین ابراز امیدواری کرد که با تلاش نمایندگان مردم کرج در مجلس، تخصیص بودجه ملی برای اجرای طرح کمربندی شهر محمدشهر محقق شود.

کد مطلب 1595225

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