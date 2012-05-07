شهرداری محمدشهر نیازمند اصلاح ساختار اداری است

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: متاسفانه فقط عده کمی از نیروهای کنونی شهرداری محمدشهر از سطح تحصیلات مناسب و مرتبط با شغل خود برخوردار هستند و این برای نهادی همچون شهرداری یک شهر معضلی بسیار جدی به حساب میآید.
ایزدبین افزود: امیدوار هستیم که شهردار محترم محمدشهر با تجارب درخشانی که در بخشهای مختلف اجرایی داشتهاند بتوانند این مشکل اساسی شهرداری را حل و فصل سازند تا در نتیجه آن بستر خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم شریف محمدشهر حاصل شود.
مساعدت نمایندگان مجلس برای تحقق طرحهای مهم راهگشاست
رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح مهم کمربندی این شهر نیز گفت: امیدواریم با مساعدت دو نماینده ساعی شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی شاهد آن باشیم که طرح ضروری کمربندی و ساماندهی به راههای مواصلاتی شهر محمدشهر نیز عملیاتی شود.
ایزدبین ابراز امیدواری کرد که با تلاش نمایندگان مردم کرج در مجلس، تخصیص بودجه ملی برای اجرای طرح کمربندی شهر محمدشهر محقق شود.
کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر گفت: اولویت اصلی شورای شهر محمدشهر اصلاح ساختار اداری شهرداری این شهر است.
نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: متاسفانه فقط عده کمی از نیروهای کنونی شهرداری محمدشهر از سطح تحصیلات مناسب و مرتبط با شغل خود برخوردار هستند و این برای نهادی همچون شهرداری یک شهر معضلی بسیار جدی به حساب میآید.
نظر شما