300 هزار بازرسی از بازار کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است

محمد حسین حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی تغییر قیمت ها می توانند منطقی و برمبنای تغییر قیمت عوامل تولید، قیمت های جهانی،‌ تغییر نرخ ارز و مانند آن باشد که به افزایش قیمت کالا منجر می شود اما در بقیه موارد افراد سودجو اقدام به بالا بردن قیمتها می کنند.

حیدر پوربیان کرد: برای حمایت ازتولید که حمایت از مصرف کننده هم تلقی می شود، باید قیمت ها در میزان حداقل خود و براساس نظریه کارشناسی اصلاح شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تورم یا گرانی را یک بیماری اقتصادی عنوان کرد و گفت: تورم در 20 سال گذشته به طور متوسط به 20 درصد می رسیده است و علل مختلفی مثل افزایش نقدینگی، قیمت ارز، قیمت های جهانی و بحث تقاضا در آن اثر دارند.

مخارج و بودجه دولت نیز در تورم تاثیر دارد

وی افزود: تقاضای مصرفی وسرمایه ای و حتی مخارج و بودجه دولت نیز در تورم تاثیر دارد.

حیدر پور دوطرح تشدید نظارت و پلمپ واحدهای متخلفی که تخلف خود را تکرار می کنند را طرح های جدید این سازمان برای کنترل بازار عنوان کرد و اظهار داشت: متولیان بازار مردم هستند و تخلفها، تعدی به حقوق مردم است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه مردم در صورت وجود تخلف در بازار باید گزارش دهند، گفت: اگر مردم از کنار این تخلفات بگذرند و کاری انجام ندهند از حق خود گذشته و درحق دیگران هم اجحاف کرده اند.

وی تصریح کرد: با هر گونه بی انظباطی وتخلفی در سطح بازار برخورد خواهیم کرد تا قیمت ها به جایگاه واقعی خود برسد.