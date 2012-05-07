  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

از آغاز هدفمندی یارانه ها/

300 هزار بازرسی از بازار کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است

300 هزار بازرسی از بازار کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: 300 هزار بازرسی از ابتدای شروع هدفمندی یارانه ها در این استان انجام شده است.

محمد حسین حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی تغییر قیمت ها می توانند منطقی و برمبنای تغییر قیمت عوامل تولید، قیمت های جهانی،‌ تغییر نرخ ارز و مانند آن باشد که به افزایش قیمت کالا منجر می شود اما در بقیه موارد افراد سودجو اقدام به بالا بردن قیمتها می کنند.

حیدر پوربیان کرد: برای حمایت ازتولید که حمایت از مصرف کننده هم تلقی می شود، باید قیمت ها در میزان حداقل خود و براساس نظریه کارشناسی اصلاح شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تورم یا گرانی را یک بیماری اقتصادی عنوان کرد و گفت: تورم در  20 سال گذشته به طور متوسط به 20 درصد می رسیده است و علل مختلفی مثل افزایش نقدینگی، قیمت ارز، قیمت های جهانی و بحث تقاضا در آن اثر دارند.

مخارج و بودجه دولت نیز در تورم تاثیر دارد

وی افزود: تقاضای مصرفی وسرمایه ای و حتی مخارج و بودجه دولت نیز در تورم تاثیر دارد.

حیدر پور دوطرح تشدید نظارت و پلمپ واحدهای متخلفی که تخلف خود را تکرار می کنند را طرح های جدید این سازمان برای کنترل بازار عنوان کرد و اظهار داشت: متولیان بازار مردم هستند و تخلفها، تعدی به حقوق مردم است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه مردم در صورت وجود تخلف در بازار باید گزارش دهند، گفت: اگر مردم از کنار این تخلفات بگذرند و کاری انجام ندهند از حق خود گذشته و درحق دیگران هم اجحاف کرده اند.

وی تصریح کرد: با هر گونه بی انظباطی وتخلفی در سطح بازار برخورد خواهیم کرد تا قیمت ها به جایگاه واقعی خود برسد.

کد مطلب 1595227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها