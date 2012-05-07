برخورد با فروشندگان تجهیزات شنود صدا و تصویر

سردار احمد رضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فروش لوازم شنود در تهران براساس قانون ممنوع بوده و پلیس براساس وظیفه با فروشندگان و استفاده کنندگان غیرمجاز برخورد می کند. ماموران تاکنون چندین مرتبه مراکز فروش این تجهیزات را بررسی و با متخلفان برخورد کرده اند.

وی ادامه داد: مردم نیز می توانند در صورت اطلاع از فروش این دستگاهها موضوع را به پلیس اطلاع دهند تا با این افراد برخورد شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در مورد ساماندهی فروشندگان لباس ها و درجه های نظامی گفت: جلساتی در وزارت کشور برگزار و دستور العملی برای ساماندهی لباس فروشی های نظامی تهیه شد. این دستورالعمل در مرحله اجرایی قرار دارد که با اجرای آن شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود.

