  1. جامعه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۶:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برخورد با فروشندگان تجهیزات شنود صدا و تصویر

برخورد با فروشندگان تجهیزات شنود صدا و تصویر

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: فروش تجهیزات شنود صدا و تصویر غیر قانونی است و پلیس با این افراد قاطعانه برخورد می‌کند.

سردار احمد رضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فروش لوازم شنود در تهران براساس قانون ممنوع بوده و پلیس براساس وظیفه با فروشندگان و استفاده کنندگان غیرمجاز برخورد می کند. ماموران تاکنون چندین مرتبه مراکز فروش این تجهیزات را بررسی و با متخلفان برخورد کرده اند.

وی ادامه داد: مردم نیز می توانند در صورت اطلاع از فروش این دستگاهها موضوع را به پلیس اطلاع دهند تا با این افراد برخورد شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در مورد ساماندهی فروشندگان لباس ها و درجه های نظامی گفت: جلساتی در وزارت کشور برگزار و دستور العملی برای ساماندهی لباس فروشی های نظامی تهیه شد. این دستورالعمل در مرحله اجرایی قرار دارد که با اجرای آن شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود.
 

کد مطلب 1595228

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