ابوالفضل وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سازمان زیباسازی شهرداری قم در آستانه فرارسیدن ایام نیمه شعبان و به منظور تشویق هنرمندان، معماران، طراحان و دانشجویان درخلق طرح‌های نو، اقدام به برگزاری مسابقه طراحی یادمان نیمه شعبان در قالب حجم و چیدمان موقت واقع در میدان‌های شهر می‌کند.



وی گفت: این مسابقه به صورت آزاد برگزار می‌شود، لذا از تمامی معماران، هنرمندان و دانشجویان دعوت می‌شود با ارسال طرح و ایده‌های خود، ما را در این مسیر یاری کنند.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم با اشاره به وضع موجود مکان اجرای طرح افزود: اجرای طرح برای میدان انتظار باید به صورت میدان بیضی شکل و قطر کوچک آن 35 متر و قطر بزرگ آن 80 متر باشد.



وی ادامه داد: برای میدان مفید باید شکل میدان دایره‌ای به قطر 100 متر و برای رودخانه ورودی نواب شکل میدان نیم دایره به قطر 30 متر باشد.



وفایی در خصوص مهلت طراحی و نحوه ارسال آثار بیان کرد: شرکت کنندگان باید مدارک و اسناد مسابقه را با توجه به شرایط ارسال تا تاریخ­ اول خردادماه به دبیرخانه مسابقه تحویل و رسید دریافت کنند و نام، آرم و نشانی از شرکت کنندگان نباید بر روی اسناد و مدارک مسابقه درج شود.



وی با اشاره به اینکه هیئت داوران کمیته هنرهای شهری سازمان زیباسازی قم است افزود: زمان داوری اسناد پنجم خردادماه است و اسناد ارسالی نیز بر اساس زمان ارسال کد گذاری و در جلسه هیئت داوری ارائه خواهد شد.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم بیان کرد: به نفر اول لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال، به نفر دوم لوح تقدیر و مبلغ هفت میلیون ریال و به نفر سوم نیز لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا خواهد شد.