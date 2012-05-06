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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

به مناسبت روز جهانی ماما:

جشن ماما در استان البرز برگزار شد

جشن ماما در استان البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: جشن روز جهانی ماما در استان البرز با حضور مسئولان استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن روز جهانی ماما بعد از ظهر یکشنبه در استان البرز با حضور مسئولان استان برگزار شد.

علی جمال محمدی مدیر اداره پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی البرز، ناصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، عبدالرسول صداقت رئیس سازمان نظام پزشکی کرج و همچنین المیر مسئول نظام پزشکی استان البرز از جمله سخنرانان این جشن بودند.

در ادامه برنامه به ماماهای برتر استان لوح تقدیری اهدا شد که جمعیت مدعوین به قدری زیاد بود که برخی از ماماهای دعوت شده، برنامه را به صورت ایستاده دنبال می کردند.

در این جشن یاد اولین ماما استان البرز که دی ماه سال جاری فوت کرد نیز گرامی داشته شد.

در حاشیه این جشن از ماماهای دعوت شده ثبت نام بازآموزی چهار امتیازی صورت گرفت.
 

کد مطلب 1595241

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