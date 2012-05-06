شش هزار نفر از کهگیلویه و بویراحمد در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما بعدازظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی اعزام زائرین به مرقد مطهر امام راحل افزود: امام خمینی(ره) هدیه و نعمت الهی به مسلمانان و مستضعفان جهان است و ترویج اندیشه و سیره آن بزرگوار و ذکر و یاد او شکرانه نعمت ولایت است.

رهنما با بیان اینکه امام خمینی(ره) جز به خدا نمی‌اندیشید، اظهار داشت: امام هر اتفاق بزرگی همچون پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و یا حادثه طبس را متصل به الطاف پروردگار می‌دانست.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به نزدیک شدن به ایام ارتحال امام خمینی (ره) گفت: مسئولان مرتبط با اعزام زوار مرقد امام راحل باید با تدارکات کامل و پیش‌بینی تمام امور، منزلت زوار مرقد امام را حفظ کنند.

وی افزود: باید برنامه‌های شایسته و در خور نام آن یار سفر کرده نیز در همه مناطق استان اجرا شود.

رهنما یادآور شد: شش هزار نفر از کهگیلویه و بویراحمد توسط 135 دستگاه اتوبوس برای شرکت در مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به تهران اعزام می‌شوند.