جدول هزینه کرد اختصاص 2000 میلیارد تومان هدفمندی به نظام سلامت تنظیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: هزینه کرد 2000 میلیارد تومان که از ناحیه صرفه جویی ها از محل هدفمندی یارانه ها اواخر سال گذشته به دست ما رسید و هم اکنون در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور توزیع شده است، نیاز به نظارت جدی دارد و باید در بین بخش های مختلف درست توزیع شود.

وی اظهار داشت: دانشگاهها در سال گذشته در هیئتهای امنای خود ساختار تشکیلاتی را ترسیم کردند و هم اکنون دست آنها برای هزینه کرد باز است و از استقلال لازم برای اینگونه امور برخوردارند ولی بر طبق این جدول باید این مبلغ را هزینه کنند.

دستجردی افزود: کارانه و اضافه کار پرسنل باید از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت شود نه از این مبلغ، هر چند هنوز برخی از این درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها نیز از سوی بیمه ها پرداخت نشده است. اگر هم از مبلغ 2000 میلیارد هدفمندی کارانه و اضافه کاری پرسنل پرداخت شد باید به صورت تنخواه باشد.

وزیر بهداشت ادامه داد: هزینه کرد بدون برنامه تاثیری در سلامت مردم ندارد و انعکاس بیرونی هم ندارد و باید از آن پرهیز کرد. بنابراین اگر درصدد این هستیم که اختصاص 10 درصد هدفمندی به حوزه سلامت ادامه داشته باشد و شاهد کاهش هزینه ها از جیب مردم باشیم باید درست هزینه کنیم.