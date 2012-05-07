  1. ورزش
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۹

لیگ برتر بسکتبال/

دیدارهای تعیین کننده تیم‎های پنجم تا هشتم فردا آغاز می‎شود

دیدارهای تعیین کننده تیم‎های پنجم تا هشتم فردا آغاز می‎شود

مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز سه شنبه با برگزاری دیدارهای تعیین کننده برای رده‌بندی تیم‎های پنجم تا هشتم پیگیری می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تعیین رده‎های نهایی پنجم تا هشتم جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت دو از سه برگزار می‎شود. در این مرحله ذوب آهن اصفهان و صنایع پتروشیمی بندرامام که به ترتیب تیم‎های شهرداری گرگان و حفاری ملی ایران را از پیش رو برداشته بودند برای کسب مقام پنجم به مصاف هم می‎روند. رقابت  تیم‌های شهرداری گرگان و حفاری ملی اهواز نیز تعیین کننده رده هفتم است.

دیدار نخست دیدار تعیین کننده تیم پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در ماهشهر برگزار می‎شود و گرگان نیز میزبان دیدار نخست رقابت  شهرداری گرگان برابر حفاری ملی اهواز است. برنامه دیدارهای تعیین کننده رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم به شرح زیر است:

سه شنبه 19/2/91

رده‎بندی تیم پنجم و ششم:
* صنایع پتروشیمی ماهشهر - ذوب آهن اصفهان (ساعت 17 - سالن شهرک بعثت)

رده‎بندی تیم هفتم و هشتم:
* شهرداری گرگان - حفاری ملی اهواز (ساعت 17 - سالن امام خمینی (ره))

کد مطلب 1595273

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