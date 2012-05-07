به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تعیین ردههای نهایی پنجم تا هشتم جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت دو از سه برگزار میشود. در این مرحله ذوب آهن اصفهان و صنایع پتروشیمی بندرامام که به ترتیب تیمهای شهرداری گرگان و حفاری ملی ایران را از پیش رو برداشته بودند برای کسب مقام پنجم به مصاف هم میروند. رقابت تیمهای شهرداری گرگان و حفاری ملی اهواز نیز تعیین کننده رده هفتم است.
دیدار نخست دیدار تعیین کننده تیم پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در ماهشهر برگزار میشود و گرگان نیز میزبان دیدار نخست رقابت شهرداری گرگان برابر حفاری ملی اهواز است. برنامه دیدارهای تعیین کننده ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم به شرح زیر است:
سه شنبه 19/2/91
ردهبندی تیم پنجم و ششم:
* صنایع پتروشیمی ماهشهر - ذوب آهن اصفهان (ساعت 17 - سالن شهرک بعثت)
ردهبندی تیم هفتم و هشتم:
* شهرداری گرگان - حفاری ملی اهواز (ساعت 17 - سالن امام خمینی (ره))
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