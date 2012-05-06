مجتمع پرورش ماهی "فسندوز" میاندوآب راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید جلالی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی میاندوآب از آغاز فعالیت مجدد مجتمع پرورش ماهی فسندوز میاندوآب تا پایان نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: از 10 سال گذشته تا کنون مجتمع پرورش ماهیان گرمابی دشت فسندوز به دلیل خشکسالی و نبود آب مورد نیاز تعطیل شده بود.

وی با بیان اینکه امیدواریم با راه اندازی مجدد، 800 تن ماهی در مجتمع پرورش ماهی گرمابی دشت فسندوز تولید شود، اظهار داشت: با توجه به بارش های مناسب سال جاری و جریان مجدد آب در رودخانه ها به زودی عملیات پرورش ماهی در 254 هکتار از این مجتمع آغاز می شود.



فرماندار میاندوآب با اشاره به فعالیت 19 بهره بردار در این مجتمع و با بیان اینکه سایر مزارع پرورش ماهی این مجتمع به وسعت 600 هکتار طی سالهای آینده فعال می شود، گفت: مجتمع پرورش ماهیان گرمابی دشت فسندوز، در 35 کیلومتری شمال غرب میاندوآب در حاشیه دریاچه ارومیه قرار گرفته است.

جلالی با بیان اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت دو هزار هکتار و در قالب 53 واحد 25 هکتاری ایجاد شده، افزود: همچنین 33 واحد 10هکتاری و شش واحد 25 هکتاری برای پرورش بچه ماهیان گرمابی طراحی شده که از این تعداد 36 واحد 25 هکتاری و 11 واحد 10 هکتاری در قالب 28 تعاونی و هشت بهره بردار حقیقی واگذار شده که هم اکنون به دلیل مشکل تامین آب غیرفعال هستند.



وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: مجتمع پرورش ماهیان گرمآبی دشت فسندوز میاندوآب با اعتباری در حدود سه میلیارد ریال و با پرداخت افزون بر شش میلیارد و 696 میلیون ریال تسهیلات بانکی احداث شده است.