فاز 4 و 5 پارس جنوبي بصورت رسمي به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، هدف از اجراي فاز 4و 5 پارس جنوبي، توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز طبيعي،80 هزار بشكه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد و همچنين تامين خوراك مجتمع پتروشيمي "جم" به مقدار يك ميليون تن اتان در سال و نيز صادرات سالانه 05/1 ميليون تن LPG ( گاز مايع) در خارج در كشور است .

براساس اين گزارش، فاز 4 و 5 پارس جنوبي توسط شركت پتروپارس و با مشاركت شركت آجيپ ايتاليا انجام مي شود.

برپايه اين گزارش، چندي پيش معاون برنامه ريزي وزارت نفت اعلام كرد كه ممكن است بهره برداري از فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي تا پايان دولت خاتمي به طول بكشد اما در هر حال اين طرح تا پايان دولت كنوني به طور رسمي به بهره برداري مي رسد.

براساس اين گزارش، تاسيسات اجرايي فازهاي 4و 5 شامل بخش درياست، كه در بخش دريا تعداد 24 حلقه چاه در دو سكوي مجزا، هر يك به وزن 2200 تن و داراي 12 حلقه چاه و هر چاه به عمق حدود چهار هزار متر حفاري مي شود كه از اين 24 حلقه چاه ، در مجموع قرار است روزانه 2 ميليارد فوت مكعب گاز استخراج و به پالايشگاهها انتقال داده شود.

معاون برنامه ريزي شركت پتروپارس دكتر محمد همايون صدردراين باره به خبرنگار مهر گفت : درحال حاضر تمام مراحل پيش راه اندازي فاز 4و5 پارس جنوبي به اتمام رسيده است .

وي اضافه كرد : اززمان شروع به فعاليت اين طرح تا تاريخ 26 دي ماه جاري ، بيش از يك ميليون و 793 هزار و 921 بشكه مايعات گازي از اين دوفاز صادر شده است .



