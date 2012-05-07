اهدا چهار دستگاه دیالیز به بخش دیالیز بیمارستان ولی عصر(عج) اراک

کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان ولی عصر اراک در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خصوص ویژگی های دستگاه های دیالیز اهدایی به این بیارستان بیان داشت: این دستگاه ها فرزنیوس مدل 4008Sآلمان هستند که با تکنولوژی روز جهان کار می کنند و بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریا ل برای خرید آن ها هزینه شده است.

ساویز ابراهیمی بیان داشت: با افزایش این چهار دستگاه، تعداد دستگاه های بی کربنات دیالیز بیمارستان ولی عصر(عج) به 28 دستگاه رسید.

وی اظهار کرد: هم اکنون علاوه بر دستگاه های بی کربنات، 15 دستگاه استات نیز در این مرکز وجود دارد که جوابگوی 170 بیمار دیالیزی نیست.

ابراهیمی از مزایای دستگاه های اهداشده جدید را بهتر بودن وضعیت جسمانی بیمار پس از انجام دیالیزو مناسب بودن وضعیت فشارخون بیماران مبتلا به امراض کلیوی است.

بیمارستان ولی عصر اراک مرکز اصلی همودیالیز در اراک است و تنها در بیمارستان امیرالمومنین اراک دو دستگاه دیالیز وجود دارد.