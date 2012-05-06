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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

جمال محمدی:

کمبود ماما در استان البرز وجود ندارد

کمبود ماما در استان البرز وجود ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر اداره پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: کمبود ماما در استان البرز وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمال محمدی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم جشن ماما که در سالن همایش نظام پزشکی استان برگزار شد، اظهار داشت: استان البرز با کمبود ماما مواجه نیست و امروزه 40 ماما به ازای هر یک هزار تولد وجود دارد که این رقم به استانداردهای جهانی نزدیک است.

وی افزود: تلاش و کوشش ما این است که شان و جایگاه ماماها در بیمارستان های استان حفظ و احیا شود.

مدیر اداره پرستاری و مامایی استان البرز ادامه داد: علت برگزاری این جشن تعامل و تبادل اطلاعات میان ماماهای استان است.

وی با تاکید بر ساماندهی ماماهای استان البرز، اضافه کرد: این امر سبب می شود که به خوبی بتوانیم از توانایی و استعدادهای ماماها استفاده کنیم. 

کد مطلب 1595290

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