غفوری به "قلب یخی" نور می اندازد

مرتضی غفوری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته با فیلمبرداری "بی تابی بیتا" ساخته مهرداد فرید در جشنواره فیلم فجر حضور داشتم و پس از آن در فیلمی باعنوان "گوداله" به کارگردانی نادره ترکماتی همکاری داشتم که کاری در ژانر کودک و نوجوان است.

وی افزود: هم اکنون مشغول نورپردازی مجموعه خانگی "قلب یخی" به کارگردانی سامان مقدم هستم که هفته آینده در تهران فصل سوم آن کلید می خورد.

غفوری ادامه داد: ما برای "قلب یخی" در یک دکور خیلی بزرگ کار می کنیم که در داخل آن چند لوکیشن قرار داد. فصل سوم این مجموعه با دو فصل قبلی یک کار کاملا متفاوت است.

دو فصل اول "قلب یخی" با فیلمنامه ای از حامد عنقا و کارگردانی محمد حسین لطیفی ساخته شد که البته بخش های پایانی فصل دوم نیز با ممیزی های فراوانی روبرو شد. پس از آن لطیفی به ساخت مجموعه ای دیگر رو آورد و حامد عنقا نیز ار گروه جدا شد. هم اکنون گروه تولید به تهیه کنندگی کمال طباطبایی و تعدادی از بازیگران جدید به زودی فصل سوم را کلید می زنند.