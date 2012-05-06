15 هزار نفر در حوادث ناشی از کار آسیب دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تأمیناجتماعی تا پایان آذرماه سال گذشته 276 بیمهشده زن و 14 هزار و 743 بیمهشده مرد تأمیناجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که 3 هزار و 434 نفر از آنان مجرد و 11 هزار و 585 نفر نیز متأهل بودهاند.
براین اساس، تعداد 14 هزار و 286 مورد از حوادث ناشی از کار داخل کارگاه اتفاق افتاد که 1/95 درصد از کل آسیبدیدگیها در محل کار را شامل میشود و از طرفی 590 مورد نیز خارج از کارگاه و 143 مورد نیز در هنگام رفت و آمد به محل کار روی داده است.
در سال گذشته 13 هزار و 972 نفر از آسیبدیدگان ناشی از کار به بهبودی کامل دست یافتهاند، 132 نفر ازکارافتادگی کلی، 208 نفر ازکارافتادگی جزیی و 648 نفر نیز غرامت نقص عضو دریافت کردهاند.
762 نفر از بیمهشدگان به دلیل استفاده از وسایل بیحفاظ، 571 نفر به دلیل استفاده از وسایل معیوب، 8 هزار و 907 نفر به دلیل بیاحتیاطی، یکهزار و 69 نفر به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی، 91 نفر به دلیل ازدحام و بینظمی تجهیزات در سال گذشته دچار خطرات ناشی از کار شدهاند.
بر این اساس، نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، عدم آموزش نیز از دلایلی است که باعث ایجاد حوادث ناشی از کار شده و بیاحتیاطی با 3/56 درصد بیشترین عامل ایجاد آسیبدیدگی در محیط کار بوده است.
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