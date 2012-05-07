لغو 2 آزمون دیگر ‌آیلتس برای داوطلبان یک موسسه/ اعلام جدیدترین تصمیمات

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در این اطلاعیه یادآور شده است: به علت ادامه وجود برخی مشکلات فنی، آزمون‌های آیلتس موسسه ایران آیلتس در روزهای پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه (10/May/2012) و شنبه 23 اردیبهشت ماه (12/May/2012) برگزار نخواهد شد.

اطلاعات در مورد برگزاری آزمون‌های بعدی موسسه ایران آیلتس از طریق سایت آیلتس و همچنین سایت سازمان سنجش آموزش کشور داده خواهد شد. در این ارتباط داوطلبان می توانند به اطلاعیه موسسه IH در http://www.ihlondon.com/study-english/about-ielts مراجعه کنند.

به گزارش مهر، مرکز آیلتس در انگلستان در سایت خود اعلام کرده است: مرکز بین المللی لندن (IH) برای حل مشکل فنی پیش آمده که منجر به تعلیق در تحویل تستها و سئوالات مربوط به آزمون آیلتس در ایران شده است، سعی دارد با همکاری وزارت خزانه داری این مشکل را حل کند. ما در حال پیشرفت در این موضوع هستیم و امیدواریم آزمون آیلتس در آینده نزدیک به صورت بلند مدت و با ثبات دوباره از سر گرفته شود. همچنین این مرکز از داوطلبان خواسته است که در این رابطه اقدام به ارسال نامه های الکترونیک و انجام تماس تلفنی نکنند، چرا که این مرکز تمام اطلاعات جدید مربوط به این موضوع را در سایت خود به روز رسانی می کند.

سازمان سنجش آموزش کشور برای حل مشکل داوطلبانی که آزمون آنها در تاریخ های 21 و 23 اردیبهشت ماه لغو شده است، سه پیشنهاد ارائه داده است و داوطلبان می‌توانند یکی از این موارد را انتخاب کنند.

امکان تغییر تاریخ و مرکز آزمون

داوطلبانی که تمایل به تغییر تاریخ و مرکز آزمون جهت شرکت در آزمون‌های دانشگاه آزاد اسلامی را دارند، لازم است این به ترتیب اقدام کنند. داوطلبان متقاضی آزمون‌های 12 و 26 می سال 2012 لازم است در پروفایل خود نسبت به تغییر تاریخ و مرکز آزمون خود اقدام کنند.

در این رابطه داوطلبانی که تمایل به شرکت در آزمون 12 می 2012 دانشگاه آزاد اسلامی را دارند لازم است حداکثر تا پایان روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 91 و داوطلبانی که تمایل به شرکت در آزمون 26 می 2012 مرکز آزمون آیلتس دانشگاه آزاد اسلامی را دارند، لازم است حداکثر تا پایان روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 91 نسبت به تغییر تاریخ و مرکز آزمون خود کنند.

دوشنبه 18 اردیبهشت آخرین فرصت تغییر مرکز آزمون برای داوطلبان

ضمناً داوطلبانی که متقاضی آزمون 12 می 2012 هستند باید پس از تغییر تاریخ و مرکز آزمون خود در پروفایل، با در دست داشتن 2 قطعه عکس 4*6 جدید با زمینه سفید و بدون عینک، تصویر کارت ملی و یا گذرنامه و در صورتی ‌که قبلاً در آزمون آیلتس شرکت کرده‌اند، یک نسخه از TRF آزمون قبلی، برای دریافت معرفی‌نامه حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه 18 اردیبهشت 91 به مرکز آزمون‌های بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور واقع در خیابان کریم‌خان زند مراجعه کنند. زمان مراجعه داوطلبان متقاضی آزمون 26 می 2012 متعاقباً اعلام خواهد شد.

لزوم تغییر مرکز آزمون برای داوطلبان آزمون‌ ماه‌های June و یا July دانشگاه آزاد اسلامی

همچنین بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که متقاضی آزمون‌های ماه‌های June و یا July دانشگاه آزاد اسلامی هستند لازم است در پروفایل خود نسبت به تغییر تاریخ و مرکز آزمون خود اقدام کنند و اطلاعات لازم در مورد آزمون این متقاضیان متعاقباً اعلام خواهد شد.

کلیه داوطلبانی که به ترتیب اعلام شده تمایل خود را به شرکت در آزمون‌های آیلتس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کنند، داوطلب آزمون در مرکز مذکور تلقی و شهریه پرداختی آنان فقط جهت شرکت در آزمون آیلتس به دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت خواهد شد.

برگزاری آزمون جبرانی از سوی موسسه IH در صورت رفع مشکلات

همچنین با توجه به اینکه موسسه IH در صورت رفع مشکلات در ایران از طریق موسسه ایران آیلتس در ماه June و July جهت داوطلبانی که آزمون آنان لغو شده، آزمون جبرانی برگزار خواهد کرد، لذا داوطلبانی که تمایل دارند در آزمون موسسه مذکور در ماه‌های ذکر شده (که تاریخ دقیق آن هفته آینده اعلام خواهد شد) شرکت کنند، لازم است تا اعلام تاریخ دقیق آزمون‌ها منتظر باشند.

امکان اعلام انصراف از شرکت در آزمون و درخواست استرداد وجه ثبت نام

همچنین داوطلبان می توانند اعلام انصراف از شرکت در آزمون و درخواست استرداد وجه ثبت‌نام کنند. در این صورت لازم است از طریق پروفایل خود نسبت به درخواست استرداد وجه ثبت‌نام اقدام کنند و این سازمان ترتیبی اتخاذ خواهد کرد تا در اسرع وقت شهریه‌های پرداختی به طور کامل به حساب اعلام شده توسط داوطلبان واریز شود.

به گزارش مهر، موسسه ایران آیلتس یکی از سه مرکز برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران، آزمون خود را در روزهای 24 و 26 فروردین ماه 91 لغو کرد و لغو این آزمون را ناشی از مشکلات ایجاد شده برای این موسسه جهت انجام امور آزمون آیلتس در کشور انگلستان عنوان کرد. در حال حاضر آزمون های اردیبهشت ماه این موسسه نیز لغو شده است.

دکتر محمدحسین سرورالدین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگوی خود با مهر ضمن تقبیح حرکت مرکز مجری آیلتس در انگلستان در ارائه نکردن سئوالات آزمون آیلتس به یکی از مراکز مجری در ایران یادآور شده بود که این موضوع به دلیل مشکلات مالی مجری آیلتس در ایران با مرکز آیلتس در انگلیس بوجود آمده است.