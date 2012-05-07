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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

حسینی:

مهلت مسابقه کتابخوانی چهل حدیث تمدید شد

مهلت مسابقه کتابخوانی چهل حدیث تمدید شد

کرج –خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج از تمدید زمان ارسال پاسخ نامه های مسابقه بزرگ کتابخوانی چهل حدیث خبرداد.

سیده زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این خبر اظهار داشت: این مسابقه از اول اردیبهشت آغاز شده و تا پایان این ماه تمدید شده شرکت کنندگان می توانند پس از مطالعه کتاب پاسخ ها را به سامانه پیامکی مندرج در انتهای کتاب ارسال کنند.

وی هدف از برگزاری این مسابقه را آشنایی هرچه بیشتر کارمندان دستگاه ها،ارگان ها ی دولتی،دانشگاه ها و حوزه های علمیه با سیره علمی و عملی حضرت فاطمه (س)دانست.
حسینی ادامه داد: تا کنون 10 هزار نسخه از این کتاب در بین کارمندان مراکز مذکور توزیع شده که از این تعداد 4500 نفر پاسخ نامه های خود را ارسال کرده اند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج افزود:با توجه به استقبال فراوان شرکت کنندگان مهلت این مسابقه تا پایان این ماه تمدید شده است.

وی تصریح کرد: این مسابقه اولین مسابقه کتابخوانی در استان البرز است که پاسخ نامه های آن به صورت پیامکی ارسال می شود.

گفتنی است اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج کتاب چهل حدیث را به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار داده است.

کد مطلب 1595303

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