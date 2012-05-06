90 درصد راه های روستایی ساوجبلاغ آسفالت شد

مرتضی بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسفالت راه های روستایی از مهمترین پروژه های راه و ترابری است و اقدامات و فعالیتهای لازم در این راستا صورت می گیرد.

رئیس راه و ترابری ساوجبلاغ ادامه داد: پروژه هایی برای آسفالت راه های روستایی در ساوجبلاغ تعریف شده که بخشهایی از آن مربوط به سال 90 است و تلاش برای به ثمر رسیدن این پروژه ها ادامه دارد.

این مسئول گفت: 90 درصد راه های روستایی ساوجبلاغ آسفالت شده و انجام و تکمیل آسفالت 10 درصد روستاهای باقیمانده نیز در سال جاری با همکاری بخشهای ذیربط دنبال می شود.

رئیس راه و ترابری ساوجبلاغ افزود: در خصوص ساماندهی وضعیت راه های روستایی اقدامات لازم و مورد نظر انجام می شود که این امر شامل مواردی از قبیل زیرسازی و آسفالت است.

بساطی ادامه داد: آسفالت راه های روستایی در ساوجبلاغ به موازات انجام اقدامات در خصوص راه های شهری دنبال می شود و اجرای پروژه های مربوط به آن اهمیت فراوانی دارد.