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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

بساطی در گفتگو با مهر:

90 درصد راه های روستایی ساوجبلاغ آسفالت شد

90 درصد راه های روستایی ساوجبلاغ آسفالت شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس راه و ترابری شهرستان ساوجبلاغ گفت: 90 درصد راه های روستایی ساوجبلاغ آسفالت شده است و اقدامات برای آسفالت راه های دیگر ادامه دارد.

مرتضی بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسفالت راه های روستایی از مهمترین پروژه های راه و ترابری است و اقدامات و فعالیتهای لازم در این راستا صورت می گیرد.

رئیس راه و ترابری ساوجبلاغ ادامه داد: پروژه هایی برای آسفالت راه های روستایی در ساوجبلاغ تعریف شده که بخشهایی از آن مربوط به سال 90 است و تلاش برای به ثمر رسیدن این پروژه ها ادامه دارد.

این مسئول گفت: 90 درصد راه های روستایی ساوجبلاغ آسفالت شده و انجام و تکمیل آسفالت 10 درصد روستاهای باقیمانده نیز در سال جاری با همکاری بخشهای ذیربط دنبال می شود.

رئیس راه و ترابری ساوجبلاغ افزود: در خصوص ساماندهی وضعیت راه های روستایی اقدامات لازم و مورد نظر انجام می شود که این امر شامل مواردی از قبیل زیرسازی و آسفالت است.

بساطی ادامه داد: آسفالت راه های روستایی در ساوجبلاغ به موازات انجام اقدامات در خصوص راه های شهری دنبال می شود و اجرای پروژه های مربوط به آن اهمیت فراوانی دارد.

کد مطلب 1595313

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