به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نامگذاری سال 1391 به سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط مقام معظم رهبری، رستم قاسمی به عنوان نخستین مقام اجرایی صنعت نفت در راستای اجرای رهنمودهای رهبری، منشور توسعه ساخت داخلی تجهیزات را به تمامی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ کرد.

بر اساس این منشور10 ماده‌ای، تمامی مدیران و معاونان وزارت نفت و شرکتهای تابع موظف شدند ساخت تمامی کالا و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد به سازندگان و تولیدکنندگان داخلی واگذار کنند.

آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می‌دهد که در حال حاضر سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالا و تجهیزات در طرحهای مختلف صنعت نفت خرید می‌شود و تا سال گذشته سهم سازندگان داخلی از بازار کالا و تجهیزات نفت و گاز حدود 8 میلیارد دلار بود.

پیش بینی‌ها حاکی از آن است که در سالجاری همزمان با ابلاغ منشور ساخت داخل توسط وزارت نفت و تنگ‌تر شدن حلقه تحریمهای بین‌المللی برای ورود کالا و تجهیزات خارجی به صنعت نفت، رکوردهای خرید کالا از سازندگان و صنعتگران داخلی از مرز 12میلیارد دلار عبور کند.

در حال حاضر توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی و جلوافتادگی از شریک قطری در استخراج گاز مهمترین جبهه کاری صنعت نفت کشور است به طوریکه برای سالجاری اختصاص بیش از 22 میلیارد دلار برای توسعه این میدان مشترک برنامه ریزی شده است.

پس از خروج شرکتهای بزرگ چند ملیتی از این میدان مشترک گازی همچون توتال فرانسه، انی ایتالیا، شل انگلیس، استات اویل هیدروی نروژ و رپسول اسپانیا، سکان توسعه بزرگترین میدان گازی جهان به پیمانکاران ایرانی واگذار شد و حتی قراردادهایی به ارزش 25 میلیارد دلار برای توسعه 35 ماهه پارس جنوبی با پیمانکاران داخلی امضا شد.

با این وجود در شرایط فعلی که رویکرد و سیاست اصلی وزارت نفت به سمت توسعه ظرفیت ساخت داخلی تجهیزات و کالاهای صنعت نفت و کاهش وابستگی به شرکتهای خارجی است برخی از پیمانکاران شاغل در پارس جنوبی اقدام به سفارش گذاری گسترده برخی از کالاها به سازندگان خارجی کرده اند.

بر این اساس در طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی یکی از پیمانکاران حاضر در این پروژه اخیرا سفارش ساخت برخی از تجهیزات سرمایش و گرمایشی بخشی از تاسیسات این مگا پروژه گازی را به سازندگان اماراتی واگذار کرده است.

این تجهیزات که پیشتر در طرح توسعه فازهای 15، 16، 13، 22، 23، 24 و 12 توسط سازندگان داخلی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده، در قالب قراردادی چندین میلیون یورویی به سازندگان اماراتی سفارش شده است.

هم اکنون تکنولوژی به کار رفته در این تجهیزات گرمایش و سرمایشی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی کاملا در داخل کشور بومی و ملی شده است که سفارش خارجی این کالاها به سازندگان خارجی با سیاستهای کلان وزارت نفت فاصله دارد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که با سفارش ساخت این کالاها به سازندگان اماراتی علاوه بر بیکار شدن بیش از 700 نفر در صنایع و کارخانجات داخلی زمینه خروج ارز از کشور فراهم می‌شود، این در حالی است که در شرایط فعلی حتی مطالعات مهندسی طراحی و ساخت این کالاها توسط سازندگان داخلی به پایان رسیده است.

شرکت نفت: متخلفان ممنوع المعامله می‌شوند

موسی سوری در گفتگو با مهر در واکنش به سفارش ساخت برخی از کالاهای قابل ساخت در داخل به سازندگان اماراتی، گفت: علاوه بر طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی ساخت برخی از کالاهای بومی شده در داخل کشور در فاز 20 و 21 پارس جنوبی هم به شرکتهای خارجی سفارش ساخت شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه سفارش خارجی ساخت تجهیزات توسط برخی از پیمانکاران و بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نفت انجام شده است، تصریح کرد: وزارت نفت قطعا با سفارش خارجی ساخت این کالاها برخورد جدی و قانونی می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در صورت احراز تخلفات، قطعا پیمانکار متخلف ممنوع المعامله خواهند شد، اظهار داشت: همچنین صورت وضعیت سفارش ساخت داخلی این کالاها هم پرداخت نخواهد شد.

وی با اشاره به تاکید و دستورات ویژه وزیر نفت برای توسعه توان و ظرفیت ساخت داخل در طرح توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی، بیان کرد: در حال حاضر وزارت نفت برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه ساخت داخلی کالا و تجهیزات نفت و گاز را در دستور کار قرار داده است.

سوری همچنین از توافق وزارت نفت و صنعت و معدن برای بومی سازی بخش عمده پکیج‌های پالایشگاه‌های گاز خبر داد و افزود: برای بومی سازی 41 پکیج کالا و تجهیزات گازی پالایشگاه‌های پارس جنوبی برنامه ریزی گسترده‌ای شده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون ساخت بومی هفت پکیج پالایشگاهی در طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی عملیاتی شده است، تبیین کرد: در مجموع پیش بینی می شود با مشارکت سازندگان داخلی 85 درصد کالا و تجهیزات پالایشگاه‌های پارس جنوبی در داخل کشور بومی سازی شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین از ایجاد کمیته سازندگان داخلی در حوزه پارس جنوبی خبر داد و اعلام کرد: با دستورات وزیر نفت پیش بینی می‌شود در سالجاری اقدامات موثری برای خودکفایی و کاهش وابستگی خارجی به کالاهای مورد نیاز فازهای پارس‌جنوبی حاصل شود.