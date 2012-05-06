به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در بازدید از پروژه کمربند ریلی قم، خروج قطارهای باری از داخل شهر قم را یکی از مطالبات و خواسته‌های دیرینه مردم قم عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از کمربند ریلی این خواسته محقق و بر آورده خواهد شد.



وی با بیان این که این پروژه به طول 56 کیلومتر و با سرعت و پیشرفت قابل قبولی در حال اجراست، افزود: با اجرای این پروژه ضمن حال معضل عبور قطارهای باری از داخل شهر، زمان مسافت قطارهای مسافری عبوری از این مسیر به سمت جنوب نیز کاهش خواهد یافت.



استاندار قم با اشاره به این که عملیات نصب خط و ریل گذاری بخش زیادی از پروژه با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های زیرکوب در مراحل پایانی قرار دارد، از اتمام عملیات اجرایی پروژه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: کار ریل گذاری و انجام سایر امور فنی پروژه روند خوبی را داشته و با این وضعیت انتظار می رود تا خردادماه سال جاری به بهره برداری برسد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های ریلی در قم تصریح کرد: قم به عنوان محور و نقطه طلایی اتصال خطوط ریلی کشور محسوب شده و تمام شبکه های ریلی کشور باید به نوعی از خطوط ریلی استان قم استفاده کنند.



وی همچنین ضمن بررسی مشکلات ساکنین حریم راه آهن، بر لزوم تسریع در اجرا و تکمیل زیر گذرهای ریلی و ایمن سازی خطوط مسافری حریم شهر تاکید کرد.



انتخاب قم به عنوان استان برتر کشور در زمینه طرح‌های نظارتی نوروزی



استاندار قم در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها طی سخنانی با اشاره به نوسانات اخیر بازار اظهار داشت: اقدامات خوبی در زمینه تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان در دستور کار قرار گرفته است.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور از صدور مجوزهای قانونی و نهایی شدن واردات چندین قلم کالای ضروری از جمله نهاده های دامی و کشاورزی خبر داد و افزود: بزودی و همزمان با ترخیص این کالاها در بنادر کشور، قیمت های کاذب این گونه کالاها شکسته و ثبات و آرامش نسبی بر بازار کالا و خدمات حاکم خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به انتخاب استان قم به عنوان استان برتر کشوری در زمینه طرح های نظارتی نوروزی، از زحمات و تلاش های عوامل دست اندرکار قدردانی کرد و گفت: این نظارت ها باید مستمر و دائمی باشند.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه های اقتصادی و نظارتی استان برای اجرای طرح های ویژه و ضربتی موثر برای مقابله با نوسانات قیمت ها، تصریح کرد: در راستای این مهم، طرح یکپارچه سازی قیمت ها و نظارت مستمر می تواند در تنظیم بازار نقش مهمی را داشته باشد.



وی همچنین لزوم نظارت جدی بر سیستم توزیع و اتخاذ مکانیزم های موثر در جهت کم کردن فاصله مراکز تولید با مصرف و حذف واسطه های زائد را ضروری خواند و افزود: برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در طول سال و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان مردم به کالاهای تولید استان به این امر کمک خواهد کرد.



حجت الاسلام موسی‌پور پرداختن به موضوعات فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در جامعه را از ضروریات و نیازهای اساسی برای تحقق کامل اهداف و ماموریت های طرح هدفمندی یارانه ها برشمرد و خاطر نشان کرد: کمیته استانی نهادینه سازی فرهنگ مصرف باید با استفاده از ظرفیت های موجود مجموعه دستگاه های فرهنگی، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را در دو سطح استانی و ملی تدوین و ارائه کند.

