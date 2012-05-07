علاء الدین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید مهلت فراخوان نخستین شعر استانی " اردیبهشت البرز" خبر داد و گفت: زمان فراخوان نخستین سالیانه "اردیبهشت شعر البرز" که پیش تر نیز در سه بخش اصلی، ویژه و جنبی اعلام شده بود، به دلیل استقبال شاعران تا 20 اردیبهشت ماه تمدید شد.

وی اظهار داشت: بیش از دو هزار اثر تا کنون با موضوعات آزاد، بخش ویژه،آیینی و طنز به دبیرخانه شعر اردیبهشت البرز ارسال شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی هدف از برگزاری شعر اردیبهشتی البرز را جمع شدن شاعران استان

گرد هم ذکر کرد و گفت: نخستین شعر اردیبهشت البرز فرصتی است تا چهره های جدید شعر در استان معرفی شوند.

سیفی گفت: بررسی کتاب های چاپ شده در زمینه شعر نیز از دیگر رویکردهای سالیانه شعر استان است.

وی یادآور شد: شاعران استان تا 20 اردیبهشت فرصت دارند آثار خود را ازطریق پست الکترونیکی به sherealborz@yahoo.comو یا به آدرس پستی کرج، خیابان مطهری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه سالیانه اردیبهشت شعر البرز به کدپستی 3149649356 ارسال کنند.