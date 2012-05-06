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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۳

محمداوغلی خبر داد:

کمربندی آبگرم‌های معدنی استان اردبیل احداث می‌شود

کمربندی آبگرم‌های معدنی استان اردبیل احداث می‌شود

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: فرماندار مشگین شهر از احداث و تکمیل کمربندی دسترسی به آبگرم های این استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله محمداوغلی بعد از ظهر یکشنبه در آغاز عملیات اجرایی جاده گردشگری و آبگرم موئیل- شابیل در این شهرستان گفت: این جاده در راستای احداث کمربندی آبهای گرم معدنی استان به طول 30 کیلومتر اجرا می شود.

وی اضافه کرد: با تکمیل این جاده آبهای گرم معدنی سردابه، قوتورسویی، شابیل، موئیل و قینرجه در این شهرستان به هم متصل می شوند.
 
محمداوغلی با بیان اینکه تلاش می کنیم این پروژه را در امسال به بهره برداری برسانیم، تصریح کرد: هم اکنون جاده دسترسی آبگرم سردابه به قوتورسویی در حال اتمام است.
 
به گفته وی با احداث این جاده مسیر 65 کیلومتری موئیل – شابیل 35 کیلومتر کاهش می یابد.
 
فرماندار مشگین شهر با بیان اینکه بخش مهمی از کمربندی آبهای گرم معدنی استان تکمیل شده است، یادآور شد: بهره برداری از این طرح استانی نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه خواهد داشت.
 
وی خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای تسریع در روند اجرایی این پروژه از سوی مسئولان استانی شد.
 
کد مطلب 1595342

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