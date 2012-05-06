شهرستان نهاوند در اجرای مسکن مهر رتبه نخست استان همدان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میرکمال الدین میر جعفریان ظهر یکشنبه در شورای مسکن شهرستان نهاوند که در فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار داشت: با پیگیری و تلاش فرماندار و مسئولان و با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده در این شهرستان در سال جاری، افق روشنی در پیشرفت و توسعه نهاوند پیش بینی می شود.

وی افزود: امسال باید سال تکمیل مسکن مهر شهرستان نهاوند باشد و در حداقل زمان سه هزار و 400 واحد مسکن مهر در این شهرستان به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه سال 92، دغدغه مسکن در نهاوند وجود نخواهد داشت، اضافه کرد: پروژه راه آهن و بیمارستان 160 تختخوابی نهاوند از طرح های مهر ماندگار هستند که بهره برداری آنها تغییرات زیادی در پیشرفت و توسعه نهاوند ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: چهار بانده کردن جاده های ورودی و خروجی شهر نیز، نهاوند را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کرده است.

وی یادآور شد:عملیات چهار بانده کردن محور نهاوند - فیروزان نهایی شده و تا دو هفته دیگر با مشخص شدن پیمانکار عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.