پنج طرح برگزیده جشنواره ملی دانایی خلیج فارس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر عصر یکشنبه در مراسم پایانی سومین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس اظهار داشت: تبدیل شدن محصولات این جشنواره به محصولات از مهمترین تفاوت‌های این جشنواره با دوره‌های قبلی جشنواره است.

دکتر مهدی محمدی با اشاره به ارسال 72 طرح به دبیرخانه این جشنواره اضافه کرد: آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه بیان داشت: 12 طرح از مجموع آثار رسیده پس از داوری این طرح‌ها بعنوان طرح برتر انتخاب شد و از بین آنها نیز پنج طرح به عنوان طرح برگزیده انتخاب شدند و هفت دیگر نیز مرود تقدیر قرار گرفتند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر از برنامه این پارک برای برگزاری بین‌المللی این جشنواره خبر داد و گفت: اقدامات موثری در این ارتباط انجام شده است که بتوانیم این ظرفیت‌ها را به صورت بین‌المللی معرفی کنیم.

در سومین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس بوشهر طرح‌های تولید تعلیق شکن‌های بیولو‍ژیکی مورد استفاده در واحدهای نمک زادایی (نفت خام) از شرکت نوین زیست فن آوران شریف، زیردریایی رادیو کنترل برای لجن زدایی و پیدا کردن ترک ها و خوردگی درمخازن از دانشگاه رازی کرمانشاه، طراحی و ساخت قالب های شکل دهنده (اسپینیریت) غشاهای الیاف نازک توخالی (هالوفایبر) تولید شده با روش جدایش فازی با القا حرارتی ازدانشگاه صنعتی سهند تبریز، دستگاه فرمان وکنترل هیترهای گازی با کنترلر منطقی ( plc 2 ولت ) بدون نیاز به انواع رله و تایمراز شرکت گازاستان آذربایجان شرق و ساخت پایلوت تولید همزمان اکسیژن و نیتروژن از دانشگاه خلیج فارس بوشهربه عنوان برگزیده انتخاب شدند.