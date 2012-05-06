به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ماشاءالله عبدی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بسیج دانشآموزی شهید فهمیده اراک داشتن بصیرت را برای مقابله با هرگونه توطئه احتمالی برای بسیجیان ضروری دانست و افزود: بسیجیان باید به رسالت خود آگاه بوده و و وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
وی مهمترین هدف دشمن برای ضربه زدن به نظام را حمله به ولایت فقیه از طریق جنگ نرم عنوان کرد و افزود: بصیرت دینی، ولایتپذیری و ولایتمداری ضرورت مقابله با جنگ نرم دشمن است.
نماینده ولی فقیه در سپاه اراک، پیروی از ولایت فقیه را مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی در برابر توطئههای استکبار جهانی عنوان کرد و افزود: رهنمودهای ولایی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری همواره راهگشای ملت شریف ایران و مسئولان جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود.
گفتنی است در این مراسم ابراهیم پوراسماعیل به عنوان فرمانده جدید حوزه بسیج دانشآموزی شهید فهمیده اراک معرفی و از زحمات محسن داودآبادی قدردانی شد.
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