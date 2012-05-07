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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۷

عجم:

تجلیل از مقام معلم به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود

تجلیل از مقام معلم به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: تجلیل و تکریم از مقام والای معلم به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان که با حضور اسدالله اسدی گرمارودی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و مسئولان استان در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: توسعه کشور در گرو تلاش معلمان است.

وی تلاش در زمینه کسب دانش، تجربه و باورهای دینی را از مهمترین وظایف معلمان عنوان کرد و افزود: با توجه به نقش معلمان در تربیت آینده سازان میهن اسلامی تجلیل از مقام معلم باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.

عجم با بیان اینکه ارج نهادن و تجلیل از مقام معلم ابعاد فردی و اجتماعی دارد افزود: معلمی مسیر روشنگری است و وظیفه ما این است که به جایگاه و منزلت معلمان ارج نهیم.

استاندار قزوین بیان کرد: اگر بخواهیم مسیر ظلمات به سوی نور را پشت سر بگذاریم باید اسباب و لوازم آن را فراهم کنیم و بهترین مسیر برای تحقق آن بهره مندی از معلمان متعهد و کارآمد برای تربیت آینده سازان کشور است.

وی تصریح کرد: نقش معلم در پرورش روح و جان فرزندان این مرز و بوم نقش بی بدیل است و تکریم معلمان نیز جریان دو سویه ای است که از یک سو جامعه باید این قشر ارزشمند جامعه را تکریم کند و از طرفی نیز معلمان باید قدر و منزلت خود را حفظ کرده و جایگاه خود را نیز ارج نهند.

عجم با بیان اینکه نقش معلم نقش محوری است اظهارداشت: استان قزوین از استان هایی است که در مسیر تحول آموزش و پژوهش بخوبی گام برداشته است و در اجرایی کردن سند راهبردی آموزش و پرورش استان محور اصلی را معلمان بر عهده دارند.

وی دایر کردن مدارس خاص با هدف پرورش استعدادهای دانش آموزان، کاهش هزینه های سیستم آموزشی، توجه به کیفیت و ارتقاء سطح آموزش را از اقدامات موثر آموزش و پرورش استان عنوان کرد.

استاندار قزوین یادآورشد: یک معلم شریف، هدفمند و برنامه دار را هیچ چیزی جز دیدن ثمره زحماتش که همانا پرورش انسانهای خلاق، و دین باور در صحنه اجتماع است راضی نمی کند.

وی تصریح کرد: توجه به ابعاد مختلف انضباط اجتماعی، نظم و امنیت عمومی، رعایت حقوق دیگران و استحکام پیوند دین و اجتماع در سیره عملی معلمان نهفته است که جامعه این انتظار را از آنها نیز دارد.

عجم نقش معلمان را در تعلیم و تربیت دانش آموزان مهم دانست و اظهارداشت: معلمان با برنامه ریزی هدفمند در مقابل خانواده نقش تاثیرگذارتری دارند.

منوچهر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هم در این مراسم اظهارداشت: معلمی فرصت بسیار ارزشمندی برای تربیت آینده سازان میهن اسلامی است و فرهنگیان باید قدر این فرصت و امانت الهی را بخوبی بدانند و تمام تلاش خود را برای تقویت بنیه علمی و معنوی دانش آموزان بکار گیرند.

وی افزود: جامعه نیز باید قدردان خدمات گرانبهای معلمان باشد و جایگاه کسانی را که با کرامت انسانها سرو کار دارند بخوی حفظ کرده و گرامی بدارد.

حبیبی بیان کرد: برگزاری مراسم تجلیل از معلمان توسط استانداری قزوین حرکت ارزشمندی است که بیانگر نگاه فرهنگی استاندار محترم به معلمان است و انگیزه خدمت فرهنگیان را بیشتر می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: با افزایش جایگاه معنوی معلمان در جامعه رسالت فرهنگیان سنگین تر شده که امیدواریم با درک این موقعیت بتوانیم بیش از گذشته در مسیر تعلیم و تربیت گامهای موثری برداریم.

در پایان از 49 معلم نمونه استانی و کشوری استان قزوین تجلیل شد.

کد مطلب 1595353

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