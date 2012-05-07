آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای علمی کاربردی 28 اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارتهای شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان این آزمون در روزهای دو‌شنبه و سه شنبه 25 و 26 اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.snajesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالی باید روز چهارشنبه 27 اردیبهشت به حوزه های‌ رفع نقص کارت مراجعه کنند.

آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی - کاربردی راس ساعت 30/8 صبح روز پنجشنبه 28 اردیبهشت 91در 34 شهر برگزار می شود و این آزمون نمره منفی ندارد.

داوطلبان‌ برای پرینت کارت شرکت در آزمون خود باید در تاریخ های تعیین شده به سایت اینترنتی سازمان مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شخصی (شامل نام خانوادگی ونام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) و یا نام خانوادگی، نام و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبان باید مبلغ 100 هزار ریال (10 هزار تومان) به حساب سیبا به شماره 2178699003006 به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه جامع علمی – کاربردی واریز و تصویر (کپی) فیش بانکی را در روز برگزاری آزمون به همراه داشته باشند.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس بوده یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... است، داوطلبان باید روز چهارشنبه 27 اردیبهشت با به همراه داشتن دو قطعه 4*3 و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل ) مراجعه کنند تا مشکل برطرف شود.