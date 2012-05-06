به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عارف زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هلال احمر شعار امسال هفته هلال را " صلح و دوستی برای همه وهمیشه" عنوان کرد و اظهارداشت: در این هفته برنامه های متنوعی با حضور اعضای جمعیت و مسئولان تدارک دیده شده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی اردوگاه آموزشی، امدادی و فرهنگی خراسان جنوبی در این هفته خبرداد و بیان کرد: این اردوگاه با اعتبار 270 مییون تومان اعتبار مراحل ساخت آن آغاز می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز برای ساخت این اردوگاه مورد نیاز است، افزود: امیدواریم این اعتبار در بودجه سال 91 سازمان گنجانده و تخصیص یابد.

عارف زاده محل ساخت این اردوگاه استانی را در منطقه آبگرم فردوس اعلام کرد و تصریح کرد: این اردوگاه در صورت ساخت قابلیت اسکان 150 نفر را دارد.

وی آغاز عملیات اجرایی پایگاه امدادی شوسف را از دیگر پروژه های هفته هلال عنوان کرد و گفت:در این هفته خدمات توانبخشی هلال احمر با تخفیف 20درصدی ارائه خواهد شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح دو پروژه امدادی نیز در این هفته بیان داشت: سوله امدادی سرایان و درمیان برای ارائه خدمات بهتر در زمان حوادث افتتاح خواهد شد.

وی از افتتاح کانون دانشجویی شهرستان بیرجند و کانون طلاب شهرستان قاین همزمان با سومین روز از هفته هلال احمر خبر داد و گفت: در این روز در کانون غنچه های هلال، کانون مدارس، مانور امداد و نجات اجرا می شود.

عارف زاده برگزاری مراسم جشن یاران هلال، غبار روبی مزار شهدا، تجدید میثاق با شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی ، افتتاح خانه داوطلب در شهرستان های سرایان، سربیشه و درمیان، دیدار با امام جمعه و فرمانداران را از دیگر برنامه های هفته هلال احمر در خراسان جنوبی برشمرد.