تجربه تیم ملی والیبال برای المپیکی شدن کم است/ باید منتظر شکست هم بود

علیرضا نادی گفتگو با خبرنگار مهر را از دیدارهای تدارکاتی اخیر تیم ملی والیبال که در کشورهای صربستان، اسلوونی و بلغارستان برگزار شد آغاز کرد و اظهارداشت: حریفان‌مان با قدرت به نسبت کامل در دیدارهای تدارکاتی شرکت کردند و به همین دلیل همه بازی‎ها در سطح بالا برگزار شد. البته رسیدن به هدفی که برای المپیکی شدن در پیش داریم، کار سخت و سنگینی است و باید به این صورت دیدار تدارکاتی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: حریفان‌مان در دیدارهای تدارکاتی تیم‎های کوچکی نبودند اما مقابل آنها منظم و خوب بازی کردیم. مقابل بلغارستان سه بر دو باختیم و صربستان را هم که شکست دادیم. البته فریب این نتایج را نمی‎خوریم چون دیدارهای دوستانه شرایط خاص خودش را دارد. چه بسا ذهنیت تیم‎ها در اینگونه دیدارها صد در صد روی پیروزی نباشد در حالیکه در مسابقات رسمی بدون شک همه به دنبال برد هستند.

کاپیتان تیم ملی والیبال تاکید کرد: در مجموع دیدارهایی که برگزار کردیم، به موقع و لازم بود. فقط همه تیم‎هایی که حریف تدارکاتی ما بودند، والیبال قدرتی داشتند. خوب بود اگر می‎توانستیم با تیم‎هایی هم که مانند شرق آسیا والیبال سرعتی دارند، دیدار می‎کردیم.

نادی ادامه داد: با همه اینها برگزاری این بازی‎ها برای رسیدن به هدف اصلی که المپیکی شدن است، کمک کننده است. اگرچه تیم‎هایی که به ژاپن می‎آیند به نسبت ما تدارک بیشتری دارند. برای والیبال ایران هماهنگ کردن بازی تدارکاتی، دعوت از تیم‌ها یا فراهم کردن شرایط سفر به دیگر کشورها سخت است چون در لیگ جهانی نیستیم و نمی‌توانیم مانند دیگر کشورها ارتباط برقرار کنیم.

وی تاکید کرد: این در حالی است که کشوری مانند ژاپن هزینه‌های زیادی را برای دعوت از تیم‌ها متقبل می‌شود و حتی امتیاز میزبانی رقابت‌ها را هم از آن خود می‎کند. ما هم اگر میزبان بودیم شرایط کاملا فرق می‎کرد. حداقل اینکه ساعت بازی‎ها را خودمان تعیین می‎کردیم تا مانند رقابت‎های جهانی گرفتار انجام بازی درساعتی نشویم که مجبور شویم به خاطر آن صبح زود از خواب بیدار شویم.

بازیکن تیم ملی والیبال با اشاره به دیدار تدارکاتی برابراسترالیا که یکی از تیم‎های شرکت کننده در مسابقات انتخابی المپیک نیز است، یادآور شد: والیبال ایران برای استرالیا کاملا شناخته شده است همان طور که والیبال استرالیا برای ما؛ البته سبک بازی ما خیلی بالاتر از استرالیا است و این تیم هیچ وقت دیگر به ما نمی‎رسد.فکر نمی‎کنم دیدار با این تیم قبل از مسابقات انتخابی المپیک تاثیر منفی روی برای ما داشته باشد.

نادی با اشاره به دیدار برابر کره جنوبی در نخستین دیدار مسابقات انتخابی المپیک گفت: فکر نمی‎کنم کره‎ای‎ها هم بتوانند ما را شکست دهند. حرف‎های "پارک" درمورد این بازی واینکه منتظر ایران در مسابقات است کری خوانی‎های مربیگری اوست. در ایران با "پارک" نامهربان برخورد شد و ما بدرقه خوبی از او نداشتیم به همین دلیل انگیزه‎های زیادی برای شکست ایران دارد.

کاپیتان تیم ملی والیبال از حضور برخی بازیکنان در ترکیب این تیم حمایت کرد و اظهارداشت: تغییرات ایجاد شده اساسی نیستند. اگر معروف به اردو دعوت شده به خاطر این است که تیمش قهرمان لیگ شد پس او هم بهترین پاسور است. مانند سال گذشته که امیرحسینی دعوت شد چون با تیمش قهرمان لیگ شد. انصافا بازیکنان حاضر در اردو مانند میرزاجان پور و قرا با تاثیرگذارترین بازیکنان لیگ بودند.

وی افزود: "ولاسکو" مربی با تجربه‌ای است. او نمی‎خواهد آبروی والیبالی خود را با ریسک در ترکیب تیم ملی ایران از دست بدهد.

"برخی اعتقاد دارند تجربه تیم ملی والیبال برای حضوردر مسابقات انتخابی المپیک یا المپیک کم است. نظر شما چیست؟"، نادی در پاسخ به این پرسش گفت: قبول دارم، 50 درصد تیم کم تجربه هستند اما آنها با عملکرد خوب‌شان اعتماد سرمربی را جلب کرده‎اند. نمی‎توان از این موضوع چشم پوشی کرد. فقط باید از نظر روحی و روانی به آنها کمک کرد.

"رئیس فدراسیون والیبال در گفتگو با مهر اعلام کرد که ایران می‎خواهد با قهرمانی در ژاپن المپیکی شود. آیا چنین چیزی میسر می‎شود؟"، وی به این پرسش اینگونه پاسخ داد: با این نظر مخالفم. ما دربازی‎های آسیایی به غیر از یک گیم سایر گیم‎ها و بازی‎ها را بردیم. اما در فینال به ژاپن باختیم. در مسابقات ژاپن هم احتمال شکست وجود دارد و باید منتظر آن بود. هیچ تیمی نمی‌تواند بگوید همه بازی‌ها را می برم.

نادی تاکید کرد: ایران برای بازی‎های المپیک آتن بهترین تیم تاریخ را داشت اما نتوانست سهمیه بگیرد.

کاپیتان تیم ملی والیبال در پایان تصریح کرد: نیمی از ترکیب تیم کم تجربه است اما ایران بالای 80 درصد برای المپیکی شدن شانس دارد. این میزان شانس به خاطر انگیره و اراده‌ای که برای المپیکی شدن در والیبال ایران وجود دارد.