به گزارش خبرنگار مهر، دو مجله ای که مرکز مطالعات لندن نسخه های چاپی آن را به ISC ارسال کرده شامل Islamic Perspective وTranscendent Philosophy است که این دو نشریه از سال 2008 میلادی و سالی دو بار در ماههای دسامبر و می به صورت الکترونیکی و نسخه های چاپی منتشر می شود و از طریق وب سایت http://iranianstudies.org قابل دسترسی است.

ناصری - رئیس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این باره گفـت: اکنون شاهد فعالیت های گسترده ای در حوزه ISC هستیم که در سالهای قبل تصور انجام این فعالیت ها در عرصه های نشر علمی و نمایه شدن نشریات معتبر تعداد بیشماری از کشورهای جهان در جمهوری اسلامی ایران غیرممکن بود و این حرکت علمی با اهمیت را می توان به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تاسیس نظام استنادی ایران و کشورهای اسلامی نسبت داد که به تبع آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اقدامات مدبرانه جایگاه ISC را به خوبی در بین کشورهای اسلامی تعریف کرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تعریف سیاستها و ضوابط کلان ISC به استقرار این نهاد بین المللی که در عرصه اندازه گیری عملکرد پژوهشی کشورهای اسلامی خدمت می کند، پرداخت.

به گزارش مهر، هم اکنون تعدادی از نشریات علمی دانشگاههای کشورهای مالزی، هندوستان، بنگلادش، پاکستان، مراکش، بوسنی و هرزگوین، مصر، امارات متحده عربی و عمان در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شوند.