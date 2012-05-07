آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه ‌شنبه 19 اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار می‌گیرد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون بتوانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی خود نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را ارایه کند. رفع نقص کارت آزمون در محل دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور واقع در تهران، خیابان انقلاب، ضلع شمال غربی میدان فردوسی، کوچه شاهرود انجام می گیرد.

چنانچه داوطلبان شرکت کننده در آزمون هرگونه اشکالی در کارت ورود به جلسه آزمون خود داشته باشند ، می توانند با مراجعه به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه و با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر و 2 قطعه عکس نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند.